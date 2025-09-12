Foto: Angélica Goudinho/ Globo Malu Mader em "Renascer"

Malu Mader completa 59 anos nesta sexta-feira (12). Confira 5 curiosidades da atriz, conhecida pelas mocinhas e vilãs que interpretou em novelas da Rede Globo ao longo das últimas quatro décadas de carreira na televisão brasileira.



Cursou letras

Embora tenha se destacado pela atuação como intérprete de folhetins, Mader quase teve outra profissão. A artista chegou a cursar letras na Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), porém optou por abandonar a graduação e se dedicar às artes cênicas.





Estrelato precoce

(Foto: Cedoc/TV Globo) Malu Mader em Top Model





Em 1982, aos 16 anos, entrou no curso Teatro Tablado, à época dirigido por Maria Clara Machado. Neste mesmo ano, quando participou da peça "Os Doze Trabalhos de Hércules", foi notada pelo diretor Dennis Carvalho, que a escalou para a novela "Eu Prometo". Desde então, emendou papéis de destaque em melodramas televisivos.

Já teve relacionamento iniciado nas telinhas

Reprodução/Instagram Taumaturgo Ferreira e Malu Mader tiveram um relacionamento





Em 1986, protagonizou "Anos Dourados". Foi em meio às gravações desta obra que ela conheceu seu primeiro marido, Taumaturgo Ferreira. O ex-casal colocou um fim no relacionamento após três anos.

Em 1990, se casou com o músico Tony Belotto, da banda Titãs, com quem está desde então. Juntos, os artistas tiveram dois filhos. João, o primogênito, nasceu em 1995. Já o caçula Antonio veio ao mundo em 1997.

Parceria e afastamento profissional de Gilberto Braga

Divulgação Gilberto Braga, o Balzac da Globo





Malu Mader foi considerada pela crítica especializada como a "queridinha" do novelista Gilberto Braga. Isso porque chegou a atuar em sete folhetins escritos pelo roteirista e era frequentemente vista ao lado dele. A situação, contudo, mudou após "Celebridade" (2003), telenovela em que defendeu a protagonista Maria Clara Diniz.

Segundo os escritores Mauricio Stycer e Artur Xexéo, autores da biografia "Gilberto Braga: O balzac da Globo - Vida e obra do autor que revolucionou as novelas brasileiras", Malu alterou o texto de Gilberto durantes as filmagens da novela. Desde então, eles não trabalharam mais juntos. Gilberto Braga morreu em 2021.

Escolheu se afastar das novelas

Desde "Haja Coração" (2016), Malu Mader vivia uma espécie de jejum de folhetins, por escolha própria, já que diretores e escritores a convidaram para vários projetos.

Reprodução Instagram - 3.7.2024 Marcos Palmeira e Malu Mader nos bastidores de 'Renascer'

Depois de oito anos, em 2024, ela fez uma participação especial em "Renascer", remake de Bruno Luperi, com base na obra original de Benedito Ruy Barbosa. Responsável pela interpretação de Aurora, Mader fez apenas alguns capítulos e não tem previsão de retornar às telinhas com alguma personagem fixa.