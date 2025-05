Reprodução/TV Globo Dennis Carvalho elogia Alessandra Negrini em rara aparição

O diretor Dennis Carvalho fez uma rara aparição na TV neste sábado (17), durante o programa Caldeirão com Mion, da TV Globo. A participação foi por meio de um vídeo gravado especialmente para o quadro TV Teca, que recebeu a atriz Alessandra Negrini para relembrar sua atuação marcante na novela Paraíso Tropical (2007), em que interpretou as gêmeas Paula e Taís.

Afastado da televisão desde que enfrentou um grave quadro de septicemia em 2022, Dennis, que não possui mais contrato fixo com a Globo, aproveitou o momento para expressar sua admiração pelo trabalho da atriz:

“Um dos grandes desafios para qualquer ator é fazer papel de gêmeos, e a Alessandra Negrini deu um show em Paraíso Tropical. O Gilberto Braga [autor] (1945-2021) me disse uma vez que adorou o trabalho dela. Gravava mais de 30 cenas por dia, eram dois personagens. Até a próxima, quero trabalhar contigo de novo”, disse o diretor.

Visivelmente emocionada com o depoimento, Alessandra devolveu o carinho ao colega: “Com o Dennis é tudo mais fácil. Você inventa, ele curte. É prático, resolve. Não tem drama. Fui muito feliz”, declarou a atriz, que foi aclamada pela crítica pela complexidade de sua atuação na novela assinada por Gilberto Braga e Ricardo Linhares.

A atriz esteve no programa ao lado do ator Leonardo Brício, no quadro TV Teca, que relembra e homenageia alguns dos momentos mais emblemáticos da história da emissora.



Mesmo fora do elenco fixo da emissora, Dennis Carvalho participou recentemente das comemorações pelos 60 anos da TV Globo. Ele ficou responsável por dirigir um dos quadros especiais do projeto, que reuniu algumas das vilãs mais memoráveis das novelas brasileiras.

Entre as personagens que retornaram à cena nesse encontro inédito estão Branca (Por Amor), Nazaré (Senhora do Destino), Cristina (Alma Gêmea), Perpétua (Tieta), Carminha (Avenida Brasil), Raquel (Mulheres de Areia), Vanessa (Todas as Flores) e Maristela (Garota do Momento).