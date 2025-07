(Foto: Cedoc/TV Globo) Malu Mader em Top Model





Em 18 de setembro de 1989, ia ao ar a novela de maior sucesso da TV Globo no horário das 19h: Top Model. Com um elenco adolescente e jovem, a trama virou mania nacional, rendendo-lhe a alcunha de estar entre as cinco maiores audiências da emissora carioca.

A febre nacional contou com um elenco de peso, como Malu Mader, Nuno Leal Maia, Cecil Thiré, Marcelo Faria, Adriana Esteves, Taumaturgo Ferreira e Gabriela Duarte.

Enredo da trama: Os irmãos Gaspar(Nuno Leal Maia) e Alex Kundera(Cecil Thiré) são os proprietários da confecção Covery. Gaspar é um coroa animado, ex-hippie e adepto da filosofia good vibes. Também é um surfista quarentão que mora em frente à praia e cuida dos filhos que teve com mulheres diferentes.

Já Alex Kundera pode ser considerado o vilão da trama e o grande cérebro da agência de modelos. Os dois têm posicionamentos antagônicos sobre a empresa e duelam durante toda a história.

No entanto, a personagem Duda, vivida por Malu Mader, chama a atenção de Alex e se torna modelo nacional e internacional da Covery. Além disso, o antagonista acaba se apaixonando por Duda, que, por sua vez, ama o grafiteiro Lucas (Taumaturgo Ferreira), fugitivo da polícia e em busca da verdade sobre quem é seu pai: Alex ou Gaspar.

Malu Mader, a Top Model

Esse foi um dos principais papéis da atriz Malu Mader em sua carreira, iniciada na TV Globo em 1983, na novela "Eu Prometo". Na trama de Walter Negrão, viveu uma mocinha rebelde que, por insistência da mãe, entrou no mundo da moda.

No entanto, acaba se apaixonando por Lucas, com quem viveu uma relação cheia de altos e baixos até que os dois terminam juntos, com um final feliz.

Top Model influenciou toda uma geração de jovens. Muitas meninas se inspiraram em Malu Mader, especialmente em suas roupas estilosas e no corte de cabelo. As sobrancelhas grossas da atriz viraram tendência nos anos 90.





E se você sair 'À Francesa'?

Além de todo o sucesso que foi a novela global — com uma audiência digna de trama das 8 (na época, exibida às 20h) — Top Model também contava com uma trilha sonora de dar inveja a qualquer produção contemporânea.

A canção "À Francesa", de Marina Lima, estourou em todo o país, tornando-se um hit nacional, principalmente por ser tema da protagonista Duda. Até hoje, os telespectadores associam o sucesso musical à personagem de Malu Mader.

Por onde anda Malu Mader?

Logo após Top Model, a atriz emendou vários projetos de sucesso, como A Força do Desejo (1999) e Celebridade (2003). Em 2017, após 35 anos, não teve seu contrato renovado com a TV Globo.

Conhecida por suas inúmeras protagonistas, a mulher de Tony Bellotto foi diminuindo o ritmo de trabalho com o tempo. Malu se queixava do peso de carregar personagens centrais durante longos períodos — entre seis e oito meses de exibição.

Seu último trabalho foi uma participação especial na novela Renascer, de Bruno Luperi. Na ocasião, a atriz expressou sua alegria em voltar à Globo:



“Exatamente. Eu cresci aqui, né? Trabalhei muito, desde os 16 anos... fiz coisas que foram muito importantes para a minha formação. As séries, as novelas. Eu fui realmente formada aqui dentro" , afirmou.

Bastante reservada, Malu revelou que não é adepta das redes sociais e explicou:



“Não tenho rede social nenhuma, mas, assim, não é por uma convicção nem nada... De repente, vem essa coisa da evasão de privacidade — não invasão — e todo mundo gostando de contar da sua vida, da sua intimidade e tal... Acho que sempre tive muita noção do que me fazia feliz, do que é essencial pra mim" , frisou.

Atualmente, é casada com o Tony Bellotto, na qual tem dois filhos com o músico: Antônio Mader Bellotto e João Mader Bellotto.