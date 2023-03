Francisco Cepeda/AgNews Mart'nália

Mart'nália recordou músicas que foram importantes na trajetória de vida em participação no podcast "A Playlist da Minha Vida", com Fernanda Torres. A cantora compartilhou momentos da infância quando vivia com outros 15 primos, falou como trocou o balé pela capoeira e mencionou antigos amores, incluindo a atriz Malu Mader, por quem nutriu uma paixão platônica.

Fernanda Torres perguntou a Mart'nália qual era a música tema de amor escolhido por ela, e a cantora respondeu que era "Oceano", de Djavan. “Essa música foi barba, cabelo e bigode. Esse solo do Paco de Lúcia [violonista espanhol] é incrível”, afirmou a filha de Martinho.





Ela também mencionou que a música foi tema da Malu Mader na novela "Top Model" e suspirou ao lembrar-se da atriz.

Durante a entrevista, a artista revelou que namorou uma das assistentes de palco de Chacrinha, mas não quis citar o nome. Fernanda perguntou se era a Índia Potira, mas Mart'nália desconversou, afirmando que a chacrete tinha um tema, mas não era esse.

Mart'nália ainda afirmou que nunca houve problemas com sexualidade durante a criação. Ela contou que costumava usar as roupas dos primos e que ninguém nunca a perturbou por isso. Segundo a cantora, cada um na casa tinha uma individualidade e ela podia jogar bola e ser "muleca", sem nunca ter recebido uma boneca como presente.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.