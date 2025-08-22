Reprodução/Instagra Gustavo Mioto explica unfollow em Ana Castela após rumores com Zé Felipe

Gustavo Mioto explicou o motivo de deixar de seguir Ana Castela nas redes sociais após rumores de um possível envolvimento da cantora com Zé Felipe. O sertanejo falou sobre o assunto durante a festa de João Silva, realizada na quinta-feira (21), em São Paulo, e disse que o gesto marcou o ponto final na relação.

A declaração foi dada em entrevista ao portal LeoDias . Mioto, de 28 anos, destacou que a decisão simbolizou o encerramento de uma fase.

“ Cara, eu acho que tem coisas que não fazem mais parte da minha vida, né? A gente tem que entender isso de que não faz parte, a história virou e tá bem na cara ”, disse.

O cantor ainda explicou que não vê problemas em falar sobre o tema.

“ Acho que é um assunto bem encerrado, tá bem claro. Não incomoda, não. Acho que vida pública é vida pública, a gente tem que estar pronto para responder uma hora ou outra sobre. Entendo a curiosidade da galera ”, completou.

Rumores com Zé Felipe aumentaram clima de especulação



A decisão de Mioto aconteceu após rumores de um suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe. Os boatos sobre o possível romance surgiram em junho, quando os artistas se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Ana Castela negou o envolvimento e disse que mantém apenas amizade com Zé Felipe. A mãe da cantora também criticou as especulações e pediu cautela ao tratar do assunto.

Gustavo Mioto e Ana Castela se conheceram nos bastidores de um programa musical em 2022 e assumiram o namoro no Dia dos Namorados de 2023. Desde então, o casal viveu três términos. O primeiro aconteceu em setembro de 2023, seguido de uma reconciliação em outubro.

O segundo rompimento foi anunciado em janeiro de 2024, mas, meses depois, em maio, os dois reataram durante um show de Mioto em Ribeirão Preto. O terceiro e último fim da relação ocorreu em 13 de dezembro, quando a cantora publicou um comunicado oficial. “ Nossas vidas vão continuar e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos ”, escreveu na época.