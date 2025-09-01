Globo William Bonner deixa JN em meio à queda de audiência histórica

William Bonner deixará a bancada do " Jornal Nacional " em 3 de novembro, após 29 anos. A saída acontece no momento em que o telejornal registra índices em queda e caminha para fechar 2025 com a pior audiência de sua história. César Tralli será o substituto, enquanto Renata Vasconcellos seguirá na bancada.

A informação foi confirmada pela Globo no aniversário de 56 anos do JN. O movimento ocorre em meio a uma reestruturação no jornalismo da emissora, que envolve também mudanças no "Jornal Hoje" e no "Hora Um".

Os dados de audiência mostram que o JN perdeu fôlego nos últimos meses. Em 2024, fechou com média de 23 pontos, um a menos que no ano anterior. Já em 2025, a tendência de queda se agravou, com edições recentes marcando entre 20 e 22 pontos.

Durante o festival Cannes Lions 2025, Bonner comentou o cenário e criticou o papel das redes sociais na disseminação de informações.

“ As redes sociais seguem sendo um enorme problema para a humanidade. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos, porque inimigos ”, disse.

O jornalista afirmou que a imprensa precisa se adaptar a esse ambiente e destacou a função do telejornalismo.

“ Não faz sentido o Jornal Nacional se apresentar como o órgão que vai te comunicar as coisas, não, mas ele está lá porque ele é órgão que vai te ajudar a compreender, ele vai organizar as coisas, ele vai contextualizá-las ”, explicou em entrevista ao Meio & Mensagem .

Segundo a Globo, Bonner será apresentador do "Globo Repórter" em 2026, ao lado de Sandra Annenberg. A vaga de editor-chefe do JN ficará com Cristiana Sousa Cruz, que já atua como editora-adjunta há seis anos.

César Tralli, que assumirá a bancada, avaliou a nova missão como desafiadora.

“ Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN ”, afirmou.

Renata Vasconcellos comemorou a chegada do colega.

“ Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner na bancada do Jornal Nacional, é com um imenso prazer que eu recebo César Tralli nessa nova etapa” , declarou.

Bonner explicou que vinha amadurecendo a decisão de deixar o JN desde 2020.

“ Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN ”, afirmou.

O jornalista acrescentou que realizar o sonho de integrar o Globo Repórter pesou em sua escolha. “ Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN ”, disse.

Apesar da queda de público, o Jornal Nacional segue líder em seu horário e mantém prestígio entre anunciantes e autoridades políticas.