Reprodução/Instagram/@lucasleto Lucas Leto fala sobre polêmica na Dança dos Famosos





















O ator Lucas Leto, atualmente no ar em Vale Tudo e na Dança dos Famosos, deu detalhes sobre sua participação na atração comandada por Luciano Huck. Intérprete do Sardinha na novela, ele também comentou os bastidores do suposto climão com Cauã Reymond.

Tudo ocorreu após o participante frisar a existência de um grupo privado do elenco e citar alguns colegas, sem mencionar Cauã, que estava na bancada como jurado.





























"Olha que loucura: antes de me apresentar, fui lá falar com o Cauã. A gente se cumprimentou, ele me parabenizou pelo número, nos abraçamos e tudo mais. Mas depois, quando foi para internet, o pessoal começou a comentar. Gente, eu só mandei beijo para quatro, cinco pessoas. A novela tem mais de 20 atores! Mandei para pessoas do meu núcleo, que vejo todo dia" , disse.

"São pessoas que estão todo dia no grupo, que a gente convive o tempo todo. Se eu gravo com a Alice, o João, o Humberto, a Paola (produtora)... Mandei pro núcleo. Não foi por outro motivo, não" , ressaltou o jovem ao Leo Dias, do Melhor da Tarde, na Band.

Leto falou também sobre a experiência de estar na Dança dos Famosos e o quanto o projeto foi interessante para sua vida.

"Porque lembra muito minha época no teatro também. É sempre uma experiência nova, uma expectativa nova: será que o público vai gostar? E os jurados? Estou curtindo muito, estou me divertindo" , disse.

O profissional comemorou sobre as amizades que fez no quadro de dança. Além disso, foi indagado sobre a confusão que ocorreu entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella, o mesmo contou que estava na festa onde aconteceu o imbróglio.

"Eu sou apaixonado pela Wanessa, pelo Álvaro, pela Teresa. Acho que a gente construiu uma amizade muito forte, que vai além do Dança. Eu cheguei depois [na festa em que ocorreu a rusga], porque tinha ido a um evento no centro. Soube pela internet, mas eu não estava lá.

Perguntado se Wanessa Camargo havia ficado triste com os acontecimentos, o artista negou:

"Jamais... A Wanessa estava rindo, mandando áudio no grupo. Acho que não afetou em nada" , enfatizou.

O artista também reiterou a receptividade do seu personagem com o público.

"Eu tô tão feliz... É um tiro no escuro, porque o personagem que dão para a gente pode ser incrível, pode ter um texto ótimo - mas a gente nunca sabe como o público vai receber. Se o público vai aceitar, criar empatia com ele. O Sardinha veio como uma surpresa. É um sentimento de amizade, irmandade. A gente colocou isso na tela" , finalizou sobre seu personagem em Vale Tudo.



