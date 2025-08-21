Reprodução: Multishow Cauã Reymond no Lady Night

Cauã Reymond foi o convidado do Lady Night da última quarta-feira (20). Durante a atração, o ator falou sobre diversos assuntos - inclusive sobre autoestima - e surpreendeu ao dizer que não se achava bonito antes dos 35 anos.

Ao ser questionado por Tatá Werneck sobre o que deixa de fazer em sua vida pessoal por ser considerado um galã, Cauã, de 45 anos, respondeu:





"Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, percebi que as pessoas me viam nesse lugar. Mas comecei a me achar assim mais a partir dos 35. E hoje gosto muito de como estou. Na verdade, eu me curto mais hoje do que me curtia quando tinha 30 anos" , disse.

A apresentadora ficou curiosa em saber o que fez com que ele mudasse a percepção sobre si. Cauã, então, destacou a importância da terapia em sua vida:

"Cara, análise. Tive uma infância - a primeira infância - com muitos acontecimentos, digamos assim, difíceis" , contou.

O que chamou a atenção dos telespectadores, foi o fato de Tatá e Cauã reeditarem um momento que marcou a participação anterior do Cauã no programa, em 2019: um beijo técnico que, novamente, virou assunto nas redes sociais.

"Beijo técnico, ambos são atores sabe bem fazer" , disse um. "Amo esse programa, assisto sempre, morro de rir com a Tatá, excelente atriz" , comentou outra.

Cauã Reymond e namoro

Bastante reservado em relação à sua vida pessoal, o ator está namorando há cerca de um ano, conforme o jornal Extra, que trouxe a informação no último mês. Trata-se de Luana Mandarina.

Segundo o jornal, a modelo chegou a desativar suas redes sociais após os rumores do romance com Cauã ganharem força na internet. Antes disso, ela vinha postando com frequência fotos na casa do ator.

Há cerca de quatro meses, os dois fizeram uma viagem ao nordeste brasileiro. Embora não tenham aparecido juntos nas imagens, ambos publicaram fotos usando o mesmo chapéu e em cenários semelhantes, como a praia.

Cauã estava solteiro desde o fim do relacionamento com a dentista Luisa Watson, em julho de 2024.

Luana Mandarina é modelo e ficou conhecida principalmente nas redes sociais. Ela também integrou o elenco do Rio Shore, reality show da MTV exibido em 2021.