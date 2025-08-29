Reprodução/Internet Catia Fonseca sofre lesão em ensaio da Dança dos Famosos e acaba eliminada

Catia Fonseca sofreu uma lesão durante os ensaios da fase de repescagem da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. A comunicadora teve uma luxação abaixo do seio esquerdo e, mesmo se apresentando, acabou eliminada da competição. O programa com a participação gravada será exibido no domingo (31) pela Globo.

A apresentadora enfrentou dores intensas nos treinos e chegou a ter dificuldades para respirar. A produção orientou que ela diminuísse o ritmo dos ensaios e descansasse mais tempo no hotel, mas, receosa de ser eliminada, a apresentadora manteve a rotina de treinos ao lado do professor de dança. A informação é de Lucas Pasin.

A lesão também obrigou a dupla a alterar a coreografia da apresentação no ritmo “rock retrô”. As mudanças incluíram a retirada de movimentos de maior impacto e a substituição do giro final. Apesar dos ajustes, o desempenho não foi suficiente para garantir a permanência dena disputa.

Segundo a reportagem, a assessoria da apresentadora não se manifestou até o fechamento do texto. Já a Globo negou a informação sobre a lesão, reforçando que a artista se apresentaria normalmente no programa exibido neste domingo.