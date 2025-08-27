Reprodução/GNT Jennifer Nascimento fala sobre desafios ao ascender

A atriz Jeniffer Nascimento, atualmente no ar em Êta Mundo Bom! como Dita, o novo amor do protagonista Candinho (Sérgio Guizé), participou do Papo de Segunda, do GNT , e refletiu sobre a luta das pessoas mais pobres na sociedade.

Ela falou sobre uma fala dada em uma entrevista que viralizou:

"Quem vem de baixo, geralmente, quer salvar todo mundo" , disse à revista Cláudia, que acabou repercutindo nas páginas.





Sobre o tema, a atriz revelou que a reflexão aconteceu após uma declaração de uma vereadora preta dos Estados Unidos, Stacey Abrams.

Na atração do GNT, Jeniffer Nascimento reiterou que vem de uma família muito humilde e enfatizou sobre a “obrigação” de estar sempre ajudando os outros e quanto isso a colocou em um dilema.

"Quando a gente vem de baixo, ainda mais quem vem da periferia, a gente tem essa coisa de, quando você ascende socialmente, meio que parece que não faz sentido se você chegou sozinho. Você continua olhando para baixo e vendo todos os seus lá ainda. A gente entra numa de querer salvar mesmo" , disse.

"Você vai percebendo que, se o pouco que você ganha começa a ser dividido com todo mundo, no fim, você não conseguiu se estruturar - e, assim, não consegue efetivamente ajudar as pessoas" , contou a artista.

A contratada da Globo faz uma analogia e afirma que não é possível salvar o outro sem, antes, ter salvado a si mesma.

"E aí, essa teoria que ela fala da máscara de oxigênio é isso: quando a gente está no avião, a comissária fala que, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, depois no outro. Porque, mesmo que você queira auxiliar o outro, se ainda não se ajudou, não vai conseguir - e todo mundo vai morrer" , disse.

Ainda, Jennifer frisou que após todas essas observações, virou uma chavinha em sua vida e passou a entender sobre tudo.

"Quando eu ganhei lá o Popstar, a minha meta era quitar a casa dos meus pais. Mas eu falei: 'Por que eu vou quitar a casa dos meus pais agora, se eu nem tenho a minha casa ainda? Se a casa deles já está financiada e eu nem consigo financiar uma casa, porque sou autônoma?'", questionou na época. "Gratidão é diferente de dívida" , concluiu.