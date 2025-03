Reprodução Instagram - 20.3.2025 Jeniffer Nascimento faz topless

Jeniffer Nascimento, de 31 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (19) para compartilhar um clique em meio à natureza. Nadando perto de uma cachoeira, a atriz, apresentadora e cantora surpreendeu os fãs ao posar fazendo topless enquanto se refrescava no passeio turístico.





Na foto, publicada no Instagram, onde acumula mais de 3,2 milhões de seguidores, ela ainda exibe uma tatuagem de borboleta, que tem desenhada no lado direito. A paisagem paradisíaca conta ainda com diversas árvores que chamaram a atenção dos fãs da artista.





Retorno à Globo

Jeniffer voltará ao canal para repetir a parceria bem sucedida com Walcyr Carrasco. Caberá a ela reencarnar Benedita dos Santos em "Êta Mundo Melhor", sequência de "Êta Mundo Bom!". Na trama original, exibida em 2016, a personagem era secundária, mas agora é alçada ao posto de protagonista da narrativa.





Rainer Cadete, Sergio Guizé, Flávia Alessandra, Eriberto Leão e Elizabeth Savala também reprisam seus papéis na continuação. O elenco, contudo, também contará com adições de peso, como Larissa Manoela, que protagonizou "Além da Ilusão" e volta para a faixa das seis, trabalhando pela primeira vez com Walcyr.