Reprodução/Adalberto de Melo “Pygmeu”/ Divulgação/GNT Paola Carosella comanda reality

Paola Carosella voltará às telinhas com um projeto excêntrico. No canal GNT, ela comandará o Infiltrado na Cozinha, programa que irá unir gastronomia, humor e até investigação. Um dos participantes será um impostor, e os jurados terão que descobrir quem é o chef falso.

Juntamente com Carosella, o humorista Fabão - que vem fazendo muito sucesso nas redes sociais - fará sua estreia na televisão. Em imagens já divulgadas, o programa mostra a que veio, com um cenário que remete a uma sala de detetives particulares.





Cada episódio, três competidores sem qualquer experiência irão tentar enganar os jurados, eles terão que dar o máximo de si para "passar a pena" na equipe do programa e assim, vencer o desafio proposto.

Toda a dinâmica do programa ficará sob o comando de Paola, mas Fabão e Luana serão os responsáveis por avaliar os pratos e tentar descobrir quem é o infiltrado. A atração tem formato original, produzido pela Moonshot, com direção-geral de Roberto d'Avila.

A estreia está prevista para setembro na tela do canal pago do Grupo Globo, o GNT.

Paola fará participação especial no MasterChef

A chef de cozinha, que ficou famosa pelo reality show culinário, também voltará ao MasterChef , da Band. Paola Carosella fará uma participação especial no próximo episódio da atração, que vai ao ar na terça-feira (5).

Ela foi recebida por Helena Rizzo, que a substituiu no programa, e por Henrique Fogaça, com quem dividiu a bancada do reality por seis anos na TV Bandeirantes.

Paola substituirá Erick Jacquin, que ficou de fora de alguns episódios da edição com cozinheiros amadores devido a uma viagem à França para resolver questões pessoais.

A chef argentina iniciou sua trajetória no MasterChef em 2014, ao lado de Erick Jacquin, Henrique Fogaça e da apresentadora Ana Paula Padrão, que comandava a atração. Sua saída da Band ocorreu por vontade própria, para investir em novos projetos.

Desde então, Paola passou a produzir conteúdo em seu canal no YouTube, onde apresenta diversos programas. Em 2022, fechou contrato com a Globo e começou a comandar atrações no canal GNT. Já em 2023, foi jurada no programa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, que teve apenas uma edição.