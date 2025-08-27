Reprodução/Globo Felca participou do Conversa com Bial

Felca foi o convidado do programa Conversa com Bial na última terça-feira (26). No programa, o youtuber comentou sobre o caso envolvendo o compartilhamento de um vídeo contra Hytalo Santos, investigado por adultização infantil pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Ao jornalista global, Felca ressaltou que, após as denúncias, tem tomado medidas de proteção.

Provocado por Pedro Bial sobre se havia recebido ou se ainda está recebendo ameaças, o jovem foi categórico ao afirmar que tem adotando ações para salvaguardar sua vida. O vídeo compartilhado por Felca já ultrapassa 45 milhões de visualizações na plataforma.





"Algumas, ameaças de morte. Existem pessoas que não estão felizes com o que eu faço, com o que fiz, elas estão se sentindo contrariadas e dizem que querem me matar, não querem que eu continue vivo, não quero que continuem falando" , disse o influenciador.

O famoso youtuber ressaltou que passou um ano colhendo provas e registros sobre o influenciador Hytalo Santos. Ele ainda relatou sobre um dos momentos que mais o impactou durante a investigação.

“O que desencadeou uma aversão extrema foi o caso que coloquei no vídeo, de uma mãe que produzia conteúdo sobre a própria filha. Ela criou um VIP, plataforma de conteúdo adulto da filha menor de idade. Essa mãe monetizava em cima da filha, a filha menor de idade fazendo dancinha, ela filmava ela tomando banho, ela sendo sexualizada, era a família por trás da sexualização da filha para vender esse conteúdo e ganhar dinheiro” , disse.

O jovem também contou que perdeu significativamente em publicidade e recusou diversas propostas após o vídeo viralizar. Segundo Felca, aceitar ganhos financeiros, nesse momento, descredibilizaria seu trabalho em torno do caso de adultização infantil.

"Sou um influenciador - a maior parte da minha renda vem de publicidade - e, nesse período, nessas duas semanas desde o ocorrido, eu perdi, recusei ou declinei todas as propostas de publicidade que chegaram até mim. Então, minha renda neste mês foi completamente comprometida" , enfatizou.

"Recusei todas as publicidades porque foi, para mim, como um minuto de silêncio. Neste momento, precisamos falar sobre o que realmente importa. Não quero simplesmente chegar e dizer: ‘compre tal coisa’. Isso soaria mal, descredibilizaria minha postura" , continuou.

Felca afirma que seu objetivo ao compartilhar o vídeo é completamente outro. Conforme o youtuber, o silêncio sobre questões financeiras ou envolvendo marcas serve justamente para dar ênfase ao conteúdo denunciado.

"Neste momento, estou fazendo algo que considero mais importante do que eu e mais importante que a minha renda. Esse silêncio é justamente para podermos olhar para a causa" , finalizou.