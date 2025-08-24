Montagem/iG Gente Zé Felipe defende Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella

Zé Felipe se manifestou neste domingo (24) durante show em Canabrava do Norte, no Mato Grosso, sobre a polêmica envolvendo Luan Pereira e Dado Dolabella. O sertanejo defendeu o amigo e afirmou que a situação teria outro desfecho se tivesse acontecido em estados da região Centro-Oeste. A fala ocorreu após fãs levantarem relatos de agressão contra Luan.

A confusão envolveu Luan, que dançava com Wanessa Camargo durante uma confraternização da Dança dos Famosos , e Dado, que teria reagido de forma agressiva.

“ Vocês viram o cara batendo no Luan Pereira? A sorte é que o moleque é bom, muito abençoado. Se tivesse acontecido em Goiás ou aqui no Mato Grosso, ele levaria muita bala [tiro] ”, declarou Zé Felipe durante o show. Ele ainda chamou Dado de “ cara folgado ” e “ filho de uma égua ”.

Entenda a confusão

O caso aconteceu na quinta-feira (21), no Rio de Janeiro, durante encontro de participantes do quadro da Globo. Luan, de 22 anos, relatou que foi empurrado por Dado, de 44 anos, enquanto dançava com Wanessa Camargo, de 42 anos. O cantor afirmou que considera a artista uma amiga e disse que o gesto foi interpretado de forma equivocada.

“ É minha amiga do coração, eu amo ela e respeito. Fui lá, dancei com ela, girei e tal, quando me dei conta, do nada tomei um empurrão. Tropecei na lixeira, caí no chão, levantei na paz sem entender o que aconteceu ”, contou Luan em relato no Instagram.

O cantor ainda revelou que, após a discussão, foi bloqueado por Dado nas redes sociais. Pouco depois, curtiu uma publicação que repercutia as falas de Zé Felipe em defesa dele.

Na sexta-feira (22), Wanessa Camargo também se pronunciou após reportagem de Fábia Oliveira indicar que teria sido agredida em um bar. A cantora negou a versão e explicou que a confusão foi motivada por ciúmes de Dado, a quem chamou de “ ex ”. O ator, porém, afirmou que os dois continuam juntos.

Dado Dolabella apresentou outra versão. Ele disse que pensou que Luan fosse beijar Wanessa e, por isso, decidiu afastá-lo. “ Eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. Na mesma hora puxei ele para trás. Ele tropeçou e caiu. Depois a Wanessa explicou quem era, que trabalhava com ela no programa ”, afirmou.

Segundo Dado, houve um mal-entendido, e ele pediu desculpas ao cantor após o episódio.