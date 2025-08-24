Britney Spears
Reprodução: Instagram
Britney Spears  apareceu nua em imagem publicada no Instagram neste domingo (24). A cantora de 43 anos surgiu sem roupas e cobriu o bumbum com uma flor, gesto que chamou atenção dos seguidores. O registro foi feito após dias de viagem a Cancún, no México.

Instagram
Em sua autobiografia A Mulher em Mim , Britney já havia explicado o motivo de gostar de publicar imagens nesse estilo.

" Eu sei que muitas pessoas não entendem o porquê de eu amar tirar fotos nua ou usando vestidos novos."

A artista afirma que muitas fotos nuas foram tiradas por outras pessoas em sua vida e que, agora, ela se sente mais livre e sexy ao poder postar suas fotos sem a necessidade de uma aprovação de terceiros.

"Mas acho que se elas tivessem sido fotografadas por outras pessoas milhares de vezes, arrumada e posada para a aprovação de outras, entenderiam que sinto muita alegria ao posar do jeito que me sinto sexy e tirar minhas próprias fotos ", escreveu.

Nos últimos meses, a artista tem compartilhado registros que reforçam sua independência e liberdade de expressão após o fim da tutela judicial que durou mais de uma década.

