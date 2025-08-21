Reprodução Instagram @poliana @anacastelacantora Zé Felipe e Poliana; Ana Castela

Poliana Rocha, de 48 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual na última quarta-feira (20). Isso porque parte dos internautas que a acompanham na web notaram que a esposa do sertanejo Leonardo começou a seguir a cantora Ana Castela no Instagram.



A atitude vem logo após os boatos de que a "boiadeira" estivesse vivendo um affair com o filho dela, o cantor Zé Felipe, separado de Virginia Fonseca desde maio deste ano.





O follow repercutiu e levantou novamente as especulações de que os artistas teriam começado um romance. Eles, contudo, já negaram esses boatos publicamente em outras ocasiões.

Após a situação viralizar, Poliana se pronunciou. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 10 milhões de seguidores, a ex-sogra de Virginia argumentou que sequer conhecia a cantora. "Não a conheço", escreveu.

Entenda

Nas últimas semanas, Ana Castela e Zé Felipe tem sido vistos juntos. A jovem está solteira desde dezembro de 2024, quando chegou ao fim, pela terceira vez, o namoro com Gustavo Mioto. Já Zé Felipe e Virginia se separaram em maio, após cinco anos juntos.

Não demorou para que os fãs começassem a levantar boatos de um possível envolvimento amoroso entre Ana e Zé. Tanto a cantora quanto o cantor descartaram algum tipo de romance e frisaram que eles eram apenas amigos.

Nesta semana, Gustavo Mioto deixou de seguir Ana Castela após os boatos. Mesmo separados, eles interagiam nas redes sociais e a atitude do músico surpreendeu os fãs que torciam pela reconciliação do ex-casal.