Jerry Adler, conhecido pela trajetória na indústria cinematográfica e televisiva americana, morreu. O falecimento do célebre artista ocorreu no último sábado (23), porém só foi confirmado pelos familiares à imprensa neste domingo (24).



O veterano, de 96 anos, iniciou os trabalhos artísticos com 62 anos e colecionou no currículo produções que se tornaram sucesso não apenas da crítica, como também no que diz respeito à recepção do público.





Ele estreou na televisão em "Brooklyn Bridge", série exibida em 1991. Dois anos depois, ganhou mais destaque na produção audiovisual "Manhattan Murder Mystery", de Woody Allen. Os programas "Alright Already" e "Hudson Street" também foram estrelados por ele.

Um dos trabalhos mais lembrados do intérprete é "Família Soprano", da HBO. Na trama, Adler ficou responsável por Herman Hesh Rabkin, um agiota e conselheiro de Tony Soprano (James Gandolfini).

Nesta série, Jerry apareceu no episódio piloto da série, transmitido em 1999, e permaneceu no elenco até temporada final, encerrada em 2007. Além das artes cênicas, chegou a trabalhar como diretor e contrarregra na Broadway.

Repercussão

Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter, vários fãs estão publicando homenagens póstumas ao ator. Amigos próximos de Adler também usaram as redes sociais para se pronunciar.

Um deles é Frank J. Reilly, que se despediu do famoso publicamente. "O grande ator, meu amigo Jerry Adler, faleceu hoje aos 96 anos. Você o conhece por um de seus papéis icônicos, graças a muitas de suas participações especiais. Nada mal para um cara que só começou a atuar aos 62 anos", escreveu na rede de Elon Musk.

"Ele conseguiu um emprego para o meu filho na série 'Família Soprano'. Muitos anos depois, meu filho conseguiu um emprego para ele na série 'Esquadrão Resgate'. Descanse em paz. Meu filho acabou de me mandar uma mensagem: 'Um ser humano extraordinário. Me sinto sortudo por tê-lo conhecido'.", completou Frank.

