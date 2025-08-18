Reprodução: TV Globo Wanessa Camargo fala de desafios na Dança dos Famosos

Wanessa Camargo contou ter superado o sedentarismo após receber o convite para a Dança dos Famosos. Mesmo sentindo fortes dores no joelho, a artista recebeu elogios por sua performance na edição do último domingo (17). “Voltei a malhar” , disse a famosa.

Na competição exibida na última noite, os participantes precisavam encantar os jurados com a melhor coreografia no ritmo country. O júri técnico foi composto por Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. Ana Clara Lima e Milton Cunha formaram o júri artístico.





Antes de começar a apresentação ao lado de Álvaro, Tereza Seiblitz, Lucas Leto e seus professores, Wanessa enfatizou que precisou mudar seu estilo de vida para participar do reality de dança. “Eu sou sedentária. Eu voltei a malhar no dia em que começamos aqui.”

A artista também destacou que o ritmo desperta memórias da época em que se apresentava como dançarina ao lado de Zezé Di Camargo e Luciano: “Estou aqui honrando os Camargos” , contou.

Após a performance, o grupo da ex-BBB foi bastante elogiado pelos jurados. Ana Botafogo fez questão de destacar o desempenho da famosa, mesmo com as dificuldades físicas.

“Você disse que tinha dor no joelho, mas terminou maravilhosamente bem aqui na frente”, observou a jurada. “Eu amei! Não entendo nada, mas amei. Queria dar parabéns aos professores. Achei a coreografia muito legal” , comentou Ana Clara.

No X, internautas também comentaram sobre o desempenho do grupo da cantora. “Julguei tanto a Wanessa Camargo antes de começar a Dança dos Famosos, agora ela tá arrasando e entregando tudo. Grande chance de ser uma finalista”, disse um.

“Wanessa Camargo entregando tudo já nesse início. Finalista com toda a certeza” , comentou outro.

Elenco Dança dos Famosos 2025

Cerca de 16 participantes foram confirmados para a temporada 2025. O super elenco marca os 20 anos da Dança dos Famosos, que foi por muitos anos comandada por Faustão, em seu Domingão.

Grandes nomes estão confirmados para o quadro como: Wanessa Camargo, Álvaro, Duda Santos, David Junior, Catia Fonseca, Fernanda Paes Leme, Lucas Leto, Manu Bahtidão, Nicole Bahls, Gracyanne Barbosa, Allan Souza Lima, Luan Pereira, Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Tereza Seiblitz, Richarlison.