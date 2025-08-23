Instagram Luana Piovani reage a boatos de agressão de Dado Dolabella

Na noite de sexta-feira (22), o nome de Dado Dolabella voltou a ser alvo de polêmica após rumores de agressão contra Wanessa Camargo durante uma confraternização no Rio de Janeiro. O assunto tomou conta das redes sociais, e internautas passaram a cobrar posicionamento de Luana Piovani, ex-namorada do ator, que já denunciou violência durante o relacionamento com ele.

Luana, porém, não entrou em detalhes sobre o caso atual e preferiu direcionar a fala para outras pautas.

“ Vi que o Brasil inteiro tá me esperando acordar pra ter um tipo de depoimento. Enfim, acabei ficando aqui um pouco pra ver todas as coisas que vocês me marcaram. [...] E o que eu vim aqui dizer é o seguinte: eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês, não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes pra falar ”, declarou em vídeo publicado no Instagram.

Luana indicou que já abordou situações de violência em outras ocasiões e afirmou que não pretende repetir antigas declarações.

“ A gente precisa perder tempo falando de coisas importantes. Falar do mesmo não adianta. Eu, por exemplo, já não aguento mais repetir as mesmas coisas. Então é isso: não vou tecer comentários, porque isso, pra mim, é antigo, e eu tô num assunto novo ”, disse.

Enquanto isso, Wanessa Camargo negou qualquer agressão. A cantora explicou que a confusão aconteceu após uma crise de ciúmes de Dado Dolabella durante encontro com Luan Pereira.

“ Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito! ”, escreveu nos stories.

O episódio ocorreu na última quinta-feira (21), em um bar na Barra da Tijuca, no Rio. Testemunhas relataram que Dolabella teria empurrado Luan Pereira, o que aumentou os rumores sobre violência.

A relação entre Piovani e Dolabella também foi lembrada. Os dois viveram um namoro de 2006 a 2008, marcado por denúncias de agressão. Na época, imagens de câmeras de segurança registraram violência em uma boate no Rio. O ator foi condenado em 2010, mas a sentença foi anulada em 2013.

Luana já afirmou que não se cala diante de episódios de violência. “ É um agressor. Não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele. A gente chama quem comete crime de criminoso ”, declarou em janeiro de 2024.

A atriz ainda criticou quem ignora os antecedentes do ator. “ Se você se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo passar pano, é um problema nosso ”, disse na época.