Instagram Luan Pereira exibe hematoma após briga com Dado Dolabella

Luan Pereira apareceu com um hematoma no rosto após confusão com Dado Dolabella na noite de quinta-feira (21), em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A discussão aconteceu durante confraternização do elenco do Dança dos Famosos e teria sido motivada por ciúmes, segundo Wanessa Camargo.

Mesmo envolvido na briga, ele manteve a rotina de publicações nas redes sociais e chamou atenção dos fãs ao surgir machucado em um vídeo divulgado na sexta-feira (22).

O registro mostrava o artista dirigindo e cantando uma de suas músicas em tom descontraído. No entanto, a marca visível próximo ao olho rapidamente gerou uma enxurrada de comentários. Muitos seguidores questionaram se a lesão estava ligada à discussão.

“ Aquele Diabo Tapanella te agrediu? ” e “ Que machucado é esse na sua cara?? Foi o Dado foi?? ” foram algumas mensagens deixadas por internautas. Outros apontaram preocupações sobre comportamentos agressivos de Dado e manifestaram apoio ao cantor.

Wanessa Camargo confirmou que a confusão ocorreu durante o encontro, mas negou ter sofrido agressão. A artista explicou que a crise de ciúmes começou quando Dado se incomodou ao vê-la conversando com Luan Pereira. Segundo ela, o momento foi “ infeliz ”, mas não passou de uma discussão. Luan, por sua vez, não fez menções diretas ao episódio.