A jornalista Mickaelle Sevalho, repórter da TV A Crítica, passou por um grande susto na noite da última quinta-feira (21), enquanto se preparava para uma entrada ao vivo direto da Avenida Paulista, em São Paulo.

Pouco antes de entrar no ar, um ciclista passou pelo local e tentou arrancar o celular da jornalista. No entanto, Mickaelle conseguiu segurar o aparelho e impedir o roubo. A profissional ficou perplexa com a situação.





Apesar do incidente, a repórter manteve a calma e realizou a transmissão normalmente durante o telejornal.

"A gente estava se preparando aqui para entrar ao vivo em um programa nacional, quando eu passei por um susto. A sorte, que eu tenho a mania de segurar o celular com as duas mãos, numa situação como se fosse mais protegida. Mas, olha o susto que passei" , disse a jornalista após passar por um grande susto.

Nas redes sociais, o público comentou sobre o acontecido, dando apoio a profissional.

"Bizarro ver uma galera culpando a vítima, quando na verdade o absurdo está na tentativa de roubo, ainda mais contra alguém que está diante de uma câmera. O erro não é da repórter, mas sim da segurança pública do estado e da cidade de São Paulo, que se mostram falhas" , disse um.

"Parabéns por todo seu profissionalismo em continuar, em focar e conseguir trabalhar depois desse susto. Você é uma excelente profissional! Que você nunca mais passe por isso" , comentou outra.

"O que está acontecendo em São Paulo com os jornalistas é um absurdo, cadê a polícia na rua e tem que ter seguranças para os jornalistas fazerem o seu trabalho" , cobrou um terceiro.

Sobre a TV A Crítica

A TV A Crítica é uma emissora de televisão com sede na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Faz parte da Rede Calderaro de Comunicação, da qual pertence todas as emissoras do grupo. É um canal em expansão, que está aumentando o sinal por todo o país.

Em 2009, o qual ganha sinal digital e na época, afiliada da Record na Região Norte com a tecnologia, transmitindo para 2 milhões de telespectadores em Manaus e municípios perto com o canal 17 UHF.

Em 3 junho de 2024, para comemorar os 52 anos da emissora e sua expansão pelo país, lançou uma nova campanha visual, deixando de usar o "TV" e passando a se chamar somente A Crítica.