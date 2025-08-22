Reprodução Instagram @felca0 Felca

Felca, de 27 anos, tem observado os impactos positivos que o vídeo publicado por ele no YouTube tem gerado. Na última quinta-feira (21), o criador de conteúdo digital afirmou que "criminosos foram punidos" e "doações aumentaram".



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 19 milhões de seguidores, ele detalhou o caso . "Hoje faz duas semanas que postei meu último vídeo, adultização, e o que aconteceu desde então", começou.





"As instituições que cuidam de crianças informaram que as doações aumentaram mais de 2600%, criminosos foram punidos, uma conscientização a nível nacional foi feita e a palavra adultização passou a ser de conhecimento comum", elencou.

Em seguida, o youtuber pontuou que muitos espectadores passaram a buscar auxílio profissional ao entenderem a temática de forma aprofundada. "Além disso, muitas pessoas vieram falar comigo dizendo que estão buscando terapia pela primeira vez na vida", destacou.

Por fim, Felca aproveitou a ocasião para fazer um agradecimento aos internautas. Segundo ele, todos esses impactos só foram possíveis graças aos compartilhamentos de cada um que assistiu ao vídeo e reforçou a importância de resolver este problema no Brasil.

"Foram vocês que fizeram isso tudo acontecer: cada um que compartilhou, apoiou, denunciou, doou, conscientizou, obrigado. Você salvou vidas, no longo prazo não teremos noção de quantas pessoas deixarão de ser vítimas", finalizou.

Relembre

No dia 6 deste mês, o criador de conteúdo Felca publicou um vídeo de 50 minutos em seu canal no YouTube, no qual denunciava casos de adultização e exploração de menores de idade. A gravação rapidamente ganhou repercussão nacional e acendeu um debate urgente sobre o tema.

A discussão ultrapassou as redes sociais e chegou ao cenário político. Parlamentares de diferentes espectros ideológicos passaram a se posicionar sobre o assunto. Na esteira da mobilização, a Câmara dos Deputados começou a analisar projetos de lei voltados ao combate da exploração infantil na internet.