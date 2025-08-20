Reprodução: Band Guilherme e Leonela eliminados no MasterChef

O MasterChef Brasil 2025 chegou ao seu 13º episódio na última terça-feira (19) e trouxe muitas emoções para os fãs da competição culinária. A noite marcou o retorno de duas campeãs que fizeram história na atração: Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição entre amadores, e Dayse Paparoto, campeã da estreia do MasterChef Profissionais.

As duas cozinheiras retornaram ao estúdio para liderar as equipes na primeira prova da noite. O desafio consistia em preparar um menu completo - com entrada, prato principal e sobremesa - com o objetivo de impressionar um painel formado por 15 críticos gastronômicos.





O grupo formado por Glória, Felipe B e Daniela venceu a prova e garantiu vaga no mezanino. Já Leonela, Rodrigo e Guilherme seguiram para a temida prova de eliminação.

A decisão foi baseada na confeitaria. Avaliados pelo chef convidado Diego Lozano, especialista em doces, os participantes precisaram preparar um entremet francês, sobremesa sofisticada composta por várias camadas, que exige alta precisão e técnica refinada.

Ao final da avaliação, Guilherme, 19 anos, estudante de São Paulo (SP), e Leonela, 29 anos, advogada de Santa Bárbara (BA), foram eliminados da competição.

Com a saída dos dois, o programa entra oficialmente no Top 4 e segue firme na disputa pelo 12º troféu da edição.

Sendo assim, Glória, Felipe B, Daniela e Rodrigo seguem na reta final.

Guilherme e Leonela se despedem da edição

Os participantes Guilherme e Leonela, se despediram da edição do MasterChef com muito choro e emoção. Com sentimento de gratidão, ambos agradeceram a oportunidade do programa da Band.

Emocionado, Guilherme disse que ficou emocionado com as palavras de Helena Rizzo.

"Foi muito f*da ouvir a Helena falar bem de mim e me lembrar que sou muito novo. Por mais que eu me cobre muito, ainda tem muito chão pela frente", pontua. "Não é porque eu não ganhei o programa que acabou a minha vida" , contou.

Ele conta que seguirá a carreira na gastronomia e que fará faculdade:

"Acho muito provável que eu siga na gastronomia, faça faculdade na área e viaje o mundo pesquisando, estagiando em restaurantes. É algo que eu amo muito, faz parte de mim" , contou.

Leonela garante que a experiência foi maravilhosa, enfatiza que por sua personalidade forte, algumas portas fecharam para ela.

"Em muitas ocasiões, ter uma personalidade forte me fechou portas. Ter chegado tão longe sendo fiel a quem eu sou é muito importante, porque reafirma que eu posso fazer muito mais com isso que eu tenho" , disse. "O MasterChef expandiu meus horizontes" , contou.