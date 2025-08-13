Reprodução/Internet Paola Carosella comanda novo reality no GNT

Paola Carosella, de 52 anos, rebateu a crítica de um internauta sobre as postagens recentes no Instagram. A resposta foi publicada nos stories nesta terça-feira (13).

A interação foi revelada pelo próprio perfil da cozinheira. Ao receber a mensagem “ Prefiro você mais cozinheira do que influencer… Uma pena ”, Paola respondeu: “ Veja, Luis: eu sou cozinheira há 34 anos, empresária há 22, apresentadora de TV há 11. Sobre suas preferências, eu prefiro ser feliz do que agradar os outros ”.

Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Paola vem publicando vídeos e fotos ligados à gastronomia. Além do conteúdo digital, mantém projetos na televisão. Um dos destaques é o programa Infiltrado na Cozinha, previsto para estrear em setembro no canal pago GNT.

Nesta semana, Paola fez participação especial no MasterChef Brasil, na Band. No episódio, a chef de cozinha julgou os pratos feitos pelos nove participantes que tinha a premissa de montar um menu monocromático. Paola reencontrou o colega Henrique Fogaça e a chef Helena Rizzo, que a substituiu na atração após sua saída.