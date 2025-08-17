Reprodução/Instagram Blogueirinha participa do Show do Milhão

A influenciadora Blogueirinha é a grande participante do Show do Milhão deste domingo (17). A atração contará com três edições especiais e participações de grandes celebridades.

Animada, a famosa publicou em suas redes sociais sobre sua participação no programa comandado por Patricia Abravanel.





"É nesse domingo, meninas!! Minha participação no Show do Milhão Celebridades, apresentado pela Patricia Abravanel, vai ao ar amanhã, dia 17/08. Assim vocês vão poder conhecer um pouco mais o meu lado intelectual! Vem a nova milionária aí" , avisou a influenciadora.

Blogueirinha, Danilo Gentili, Falcão, Marcelo Adnet, Marcelo Tas, Hélio De La Peña, Maria Clara Gueiros, Nany People e Ratinho, foram os nomes que gravaram a atração do SBT.

Quem é a Blogueirinha

Bruno Matos, natural do Rio de Janeiro, é o nome por trás de um dos personagens mais icônicos da internet brasileira. Ele é o criador da Blogueirinha, personagem lançada em 2017 como uma sátira às blogueiras que faziam sucesso na época.

Atualmente, comanda o De Frente com a Blogueirinha, programa de entrevistas que já contou com a participação de celebridades como Bruna Marquezine, Angélica, Nicole Bahls, entre outras.

Show do Milhão - Celebridades

O Show do Milhão é um formato criado pelo apresentador Silvio Santos (1930–2024) em 1999 e teve edições memoráveis ao longo de sua trajetória. A primeira edição especial aconteceu em 2001, durante o Teleton, quando apresentadores de diversos canais participaram do game show.

Na ocasião, a maioria dos convidados era de outras emissoras, entre eles: Luciana Gimenez, Eliana, Gilberto Barros, Sérgio Mallandro, Nelson Rubens, Ione Borges, Flávio Prado, Silvia Poppovic, José Luiz Datena, Luciano do Valle e Paulo Henrique Amorim.

A atração vai ao ar dentro do Programa Silvio Santos, a partir das 22h30, no SBT.