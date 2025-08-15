Reprodução: SBT Cariúcha admite que já passou fome





















Cariúcha contou ao público que já chegou a comer restos de comida de outras pessoas para não passar fome. A apresentadora fez o desabafo sobre o passado durante o Fofocalizando da última quinta-feira (15). "Só quem já passou fome sabe o quanto dói" , disse.

O assunto surgiu enquanto os apresentadores discutiam o caso do influenciador Hytalo Santos. Ele está sendo investigado por uma suposta adultização de menores por meio de vídeos publicados nas redes sociais.





Durante o programa ao vivo, Gaby Cabrini pontuou que algumas mães e pais dos adolescentes que faziam parte do grupo de Hytalo poderiam não ter noção das intenções dele ao expor os jovens para milhares de pessoas.

Cariúcha concordou enfatizou que os pais poderiam não ter conhecimento sobre toda exposição na internet:

"As pessoas mais humildes não veem muita maldade nos outros. Muitas nem sabem o que é rede social. A gente não está culpando os pais. Os pais para quem o Hytalo mostrava aquele mundo, como se fosse o salvador da pátria, são pessoas muito humildes" , pontuou.

"Aí ele chega logo em pele de cordeiro: 'Olha como sou bonzinho, vou cuidar da sua filha, vou te ajudar’. Aí o pai, na inocência - porque são humildes - não tem a maldade que eu tenho e que a senhora, aí da sua casa, tem. Eu já vi muito isso: ‘Ai, meu filho, você vai me ajudar mesmo?'. Aí você abre a despensa da casa da pessoa e não tem um pacote de arroz" , continuou.

"Você abre a geladeira e só tem água. Aí chega um cara desses e oferece uma cesta básica, R$ 5.000,00 - eu já vi ele oferecendo cinco mil para uma família, eu vi. Cara, a pessoa vê ele como um salvador: 'Olha, ele matou a minha fome.'"

Por fim, a apresentadora revela que já passou fome:

"Porque a gente que passou fome pode falar. Eu posso falar, porque eu já passei fome. Eu já cheguei a catar pedaços de salgado que o povo deixava no balcão da lanchonete. A gente que já passou fome, quando alguém chega e oferece um prato de comida, a gente se sente muito grato. Porque só quem passou sabe o quanto a fome dói" , finalizou.