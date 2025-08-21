Reprodução/Instagram Claudete Troiano

Claudete Troiano resolveu colocar um ponto final nos rumores de que teria “puxado o tapete” de Cátia Fonseca durante a disputa por espaço na televisão. A apresentadora falou sobre o assunto em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro, e deu sua versão sobre os acontecimentos do fim dos anos 1990, quando estava à frente do programa "Note e Anote" (1993-2005), da Record.

No bate-papo, Claudete destacou que foi responsável por abrir as primeiras portas da TV para Cátia.

“Quem colocou a Cátia na TV aberta? Fui eu que a coloquei na TV”, afirmou.

Segundo ela, o primeiro contato surgiu por meio do então marido de Cátia, que era locutor e apresentador do "Jornal da Gazeta".

“Ele me falou do trabalho dela e eu gostei”, completou.





Convites e polêmicas

Troiano contou que recebeu três convites da Record até aceitar migrar para a emissora. A mudança, no entanto, acabou sendo interpretada como uma substituição direta a Cátia, que já não fazia mais parte do canal.

“Para alguém entrar, alguém tem que sair. E ela já havia saído, mas deu essa confusão”, explicou.

“Me acusaram de puxar o tapete dela. Se fosse tão fácil assim, por que eu estaria fora da TV hoje?” , questionou.

Claudete ainda lembrou de situações anteriores em que teria indicado a colega para outras oportunidades. Segundo ela, quando foi convidada a deixar a Gazeta para assumir espaço na Manchete, não conseguiu aceitar por causa de uma viagem internacional. Nesse momento, sugeriu Cátia para ocupar a vaga.

“Minha mãe gostava muito do trabalho dela. Então pedi para chamarem a Cátia, e ela foi para a Manchete”, relembrou.

Mais tarde, ao se desligar da Gazeta, voltou a recomendar o nome da apresentadora.

“Falei para o diretor: chama a Cátia para ficar aqui. E ele chamou. Então, não havia motivo para eu querer tomar o lugar dela na Record”, justificou.