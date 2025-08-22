Reprodução Instagram @gresutijuca Mileide Mihaile na Unidos da Tijuca

Mileide Mihaile, de 36 anos, foi escalada para ocupar o cargo de rainha de bateria da Unidos da Tijuca. O posto, nos últimos anos, tinha a funkeira Lexa, de 30, como representante.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de cinco milhões de seguidores, a ex-mulher de Wesley Safadão celebrou o convite para representar a agremiação no Carnaval 2026.





"Ser coroada Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca é um grande presente! Eu estou muito feliz e grata por esse momento. Estar nessa posição já é uma grande honra, mas ainda mais nesse ano, em que o enredo fala sobre a Carolina Maria de Jesus", começou.

Em seguida, Mihaile exaltou a importância que a escritora teve não apenas na literatura, mas na representatividade negra. "É uma mulher que deixou um legado de força, resistência e representatividade", enfatizou.

"Eu venho do Nordeste, sei o que é correr atrás, sei o que é sonhar grande, e estar à frente da bateria numa escola tão respeitada como a Tijuca, defendendo uma história tão forte, me emociona muito. Eu vou entregar todo o meu amor, minha energia e meu respeito na Sapucaí", completou.

Relembre

Em junho deste ano, a funkeira Lexa veio a público contar que não seria mais rainha de bateria da Unidos da Tijuca. "A Tijuca decidiu ter uma nova rainha, então esse último carnaval que eu não desfilei foi a minha despedida. Os ensaios de rua foram a minha despedida", declarou.

"Eu sou muito grata a toda comunidade do Borel, eu tenho muito carinho, eu tenho muita gratidão, eu cresci muito com vocês, eu aprendi muito. Quero que vocês saibam disso. Depois que a Tijuca anunciou a minha saída, recebi convite de várias escolas do Rio, escolas de São Paulo também", acrescentou.

Agora, Lexa será madrinha de bateria em São Paulo. "Aceitei logo de cara o convite do Dragões porque já tinha sentimento, entendeu?", concluiu a noiva de Ricardo Vianna, ator.