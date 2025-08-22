Dia TV/YouTube Paola Carosella rompe com Blogueirinha após comentário sobre filha

A chef Paola Carosella rompeu com a apresentadora Blogueirinha após entrevista exibida na última segunda-feira (18). O motivo foi um comentário feito nas redes sociais sobre a filha da cozinheira, o que gerou desconforto e levou Paola a apagar o vídeo da participação e deixar de seguir a influenciadora.

A informação veio à tona após o programa De Frente com Blogueirinha . Durante a atração, Paola havia falado sobre os gostos musicais da filha de 13 anos, que aprecia artistas como Billie Eilish, Reneé Rapp, Doechii e Chappell Roan. O assunto, no entanto, virou motivo de polêmica nos stories da apresentadora.

🚨 Em entrevista à Blogueirinha, a chef e apresentadora Paola Carosella revelou que sua filha de 13 anos é fã de Reneé Rapp, Chappell Roan, Billie Eilish e Doechii. Ao comentar sobre as referências musicais da filha, Paola destacou: “Eu acho maravilhoso que ela gosta dessas… pic.twitter.com/lqQkUwyYCM— Reneé Rapp Brasil ★ (@reneerappbr) August 19, 2025





Em um vídeo publicado depois da entrevista, Blogueirinha comentou: " Se fosse tão ácida assim, eu teria falado da Billie Eilish e da Chappel Roan. É que eu fiquei quieta na hora (risos). E o povo me julgando, mas mal sabe ". A fala foi entendida como uma referência indireta à filha da chef.

Esse é o suposto story em que, supostamente, a Blogueirinha especula sobre a filha da Paola Carosella: pic.twitter.com/VTj8ZM7Xv7 — TrechoNews (@trechonews) August 22, 2025





Paola rebate críticas e agradece apoio

O episódio gerou debate nas redes sociais. Um fã saiu em defesa de Blogueirinha, afirmando que " o humor da blogs é o mesmo desde quando ela gravava vídeo no barraco dela. As perguntas foram super ok e até leves demais ".

Outros usuários criticaram a postura da apresentadora. Uma internauta destacou: " O problema é que depois ela fez stories com insinuações sobre a sexualidade de uma criança de 13 anos. Ou você é contra isso ou você apoia coisas como Hytalo Santos" .

Paola se posicionou ao lado das críticas. " Obrigada. Acho que temos muitos fãs do Hytalo Santos aqui ", escreveu.

Instagram Paola Carosella rompe com Blogueirinha após comentário sobre filha



