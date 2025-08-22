A chef Paola Carosella rompeu com a apresentadora Blogueirinha após entrevista exibida na última segunda-feira (18). O motivo foi um comentário feito nas redes sociais sobre a filha da cozinheira, o que gerou desconforto e levou Paola a apagar o vídeo da participação e deixar de seguir a influenciadora.
A informação veio à tona após o programa De Frente com Blogueirinha . Durante a atração, Paola havia falado sobre os gostos musicais da filha de 13 anos, que aprecia artistas como Billie Eilish, Reneé Rapp, Doechii e Chappell Roan. O assunto, no entanto, virou motivo de polêmica nos stories da apresentadora.
Em um vídeo publicado depois da entrevista, Blogueirinha comentou: " Se fosse tão ácida assim, eu teria falado da Billie Eilish e da Chappel Roan. É que eu fiquei quieta na hora (risos). E o povo me julgando, mas mal sabe ". A fala foi entendida como uma referência indireta à filha da chef.
Paola rebate críticas e agradece apoio
O episódio gerou debate nas redes sociais. Um fã saiu em defesa de Blogueirinha, afirmando que " o humor da blogs é o mesmo desde quando ela gravava vídeo no barraco dela. As perguntas foram super ok e até leves demais ".
Outros usuários criticaram a postura da apresentadora. Uma internauta destacou: " O problema é que depois ela fez stories com insinuações sobre a sexualidade de uma criança de 13 anos. Ou você é contra isso ou você apoia coisas como Hytalo Santos" .
Paola se posicionou ao lado das críticas. " Obrigada. Acho que temos muitos fãs do Hytalo Santos aqui ", escreveu.