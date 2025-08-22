Preta Gil é homenageada em cenas especiais da novela Êta Mundo Melhor!
Reprodução/Internet
Preta Gil é homenageada em cenas especiais da novela Êta Mundo Melhor!

A novela Êta Mundo Melhor!, exibida pela Globo na faixa das 18h, fará uma homenagem especial a Preta Gil (1974-2025) em dois capítulos. No episódio deste sábado (23), a personagem Dita, vivida por Jeniffer Nascimento, vai admirar um retrato da cantora nos corredores da rádio. A homenagem foi uma iniciativa da diretora artística Amora Mautner, amiga de infância de Preta.

“No cenário, tínhamos fotos de cantoras de rádio da época. Pedi que colocassem a imagem da Preta no lugar para fazer essa homenagem. Ela é minha referência de vida, minha irmã, meu sol. Estou aprendendo a viver sem ela, que ficará sempre dentro de mim”, afirmou Amora Mautner ao justificar a escolha.

Além da cena no estúdio da rádio, a imagem de Preta Gil também aparecerá na capa de uma revista fictícia nos capítulos da novela no próximo dia 30 de agosto. As referências à artista foram pensadas como um tributo póstumo à sua carreira e à importância de sua trajetória na cultura brasileira, em especial na música e na representatividade.

Não é a primeira vez

Recentemente, a artista também foi homenageada na abertura da novela Vale Tudo, em exibição no horário das 21h. A música Brasil, originalmente cantada por Gal Costa (1945–2022), foi substituída por uma versão interpretada por Preta Gil, como forma de reverenciar sua memória.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/colunas/gabriel-de-oliveira/2025-08-22/globo-faz-homenagem-para-preta-gil-em-eta-mundo-melhor.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!