A novela Êta Mundo Melhor!, exibida pela Globo na faixa das 18h, fará uma homenagem especial a Preta Gil (1974-2025) em dois capítulos. No episódio deste sábado (23), a personagem Dita, vivida por Jeniffer Nascimento, vai admirar um retrato da cantora nos corredores da rádio. A homenagem foi uma iniciativa da diretora artística Amora Mautner, amiga de infância de Preta.“No cenário, tínhamos fotos de cantoras de rádio da época. Pedi que colocassem a imagem da Preta no lugar para fazer essa homenagem. Ela é minha referência de vida, minha irmã, meu sol. Estou aprendendo a viver sem ela, que ficará sempre dentro de mim”, afirmou Amora Mautner ao justificar a escolha.Além da cena no estúdio da rádio, a imagem de Preta Gil também aparecerá na capa de uma revista fictícia nos capítulos da novela no próximo dia 30 de agosto. As referências à artista foram pensadas como um tributo póstumo à sua carreira e à importância de sua trajetória na cultura brasileira, em especial na música e na representatividade.
Não é a primeira vez
Recentemente, a artista também foi homenageada na abertura da novela Vale Tudo, em exibição no horário das 21h. A música Brasil, originalmente cantada por Gal Costa (1945–2022), foi substituída por uma versão interpretada por Preta Gil, como forma de reverenciar sua memória.