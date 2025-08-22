Reprodução Instagram @neymarjr/ @virginia/ @whinderssonnunes Neymar Jr., Virginia Fonseca e Whindersson Nunes

A popularidade de famosos, da classe artística ou esportiva, agora também pode ser mensurada de acordo com os índices conquistados em plataformas de interação virtual. O Instagram, rede de Mark Zuckerberg, é uma das principais.

Bruna Marquezine, conhecida pela trajetória em novelas, filmes e séries, figurou como uma das dez figuras brasileiras mais seguidas por vários anos consecutivos. Em 2025, a atriz perdeu lugar no ranking, que agora conta com Virginia Fonseca.





A influenciadora e empresária entrou para o seleto grupo dos 10 famosos mais seguidos no Instagram. Enquanto a apresentadora do SBT acumula 52,6 milhões de seguidores, Marquezine ostenta a marca de 44,7.

O primeiro lugar continua sendo de Neymar Jr., ex-namorado de Bruna. O jogador do Santos está invicto com folga, já que soma 231 milhões de seguidores. O segundo colocado, Ronaldinho Gaúcho, tem 77,7 milhões, o que escancara o desnível entre o atleta e as demais potências digitais.

Já o título de mulher mais seguida é de Anitta. A cantora e compositora tem registrado altos números de acesso em sua conta no Instagram, principalmente depois de ter começado a apostar na carreira internacional.

Atrizes de produções infantojuvenis, como Maisa Silva e Larissa Manoela, que apareceram tanto em novelas do SBT quanto em obras da Rede Globo, também aparecem na lista.

Confira o ranking completo

