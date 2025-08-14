Instagram Maisa exibe férias na Grécia com passeios de barco e festas no verão europeu

Maisa, de 23 anos, compartilhou nesta quinta-feira (14) imagens da viagem feita com amigos para a Grécia durante as férias de julho. A atriz aproveitou o verão europeu com passeios de barco, drinks, festas noturnas e paisagens paradisíacas.

O conteúdo foi publicado no Instagram, onde Maisa reuniu fotos e vídeos das experiências vividas nos últimos meses. Entre os registros, aparecem dias a bordo de embarcações, confraternizações e diferentes pontos turísticos do país europeu.

Após concluir as gravações de Garota do Momento, sua primeira novela na TV Globo, Maisa percorreu diversos destinos. A viagem incluiu Paris, na França, três localidades da Grécia e um breve período na Califórnia, Estados Unidos.

Durante 72 horas nos Estados Unidos, a atriz conheceu Selena Gomez em um evento da marca de beleza da cantora.

A atriz também aproveitou o período para refletir sobre a carreira. Em publicação, lembrou os 20 anos de trajetória iniciada aos 3 anos no Programa Raul Gil. “ Obrigada, Deus, por realizar meu maior sonho e me permitir vivê-lo a cada dia. Duas décadas de trabalho e conquistas que jamais poderia imaginar. Sou muito nova e tenho muitos sonhos dentro de mim. Obrigada a todos que fazem parte dessa jornada. É só o começo!!! ”, escreveu.