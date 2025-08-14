Reprodução Instagram @gessica; @lucasguedez; @zefelipe Gkay, Lucas Guedez e Zé Felipe

Lucas Guedez, de 23 anos, já protagonizou alguns desentendimentos com outras celebridades. A influenciadora Gessica Kayane, popularmente conhecida como Gkay, e o cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca, foram algumas das figuras com quem ele teve polêmicas.



Em entrevista à Quem, ele detalhou estas celeumas. Sobre Zé Felipe, ele confessou ter mandado uma indireta recentemente. "Postei uma indireta. Levei bronca dos meus amigos porque fazia anos que eu não dava uma dessas", começou.





"Apareceu no meu explorar uma frase muito boa, que servia muito para esse momento, e eu não aguentei. Aí é onde a gente luta: ficar quieto e se matar por dentro ou ir para a internet. Publiquei uma indiretinha para o Zé, mas depois a gente conversou e ficou tudo bem", acrescentou.

Lucas ainda apontou que lidou com uma repercussão negativa. Isso porque alguns internautas passaram a culpá-lo pelo fim do casamento de Zé e Virginia. "Na hora a gente faz na emoção, mas depois se arrepende porque tomou uma proporção que eu levei culpa até pelo fim do relacionamento dos dois e eu não tive culpa. Sei de fato as coisas que aconteceram e sigo tranquilamente e em paz", continuou.

Gkay

Antes, Lucas era visto com frequência na companhia de Gessica Kayane. A amizade, contudo, foi encerrada. A decisão teria partido do próprio influenciador. "A Gkay foi uma amizade muito boa, mas foi desgastando com o tempo. Continuo muito grato. Ela fez muito por mim", admitiu.

"Só que no off, que a gente não mostrava, a gente brigava muito, ela sempre queria estar certa e fazer do jeito dela. Ela fez parte da minha vida e hoje não faz mais. Não é fácil perder a amizade de uma pessoa que você ama muito, independentemente das coisas que aconteceram, mas preferi eu mesmo cortar relações", completou.

Por fim, ele ainda ressaltou que torcia pela felicidade da ex-amiga, que agora tem se distanciado do nicho humorístico e se aproximado do universo da moda. "Desejo muito sucesso para ela. Sei que ela está muito feliz e muito gata, realizando um dos maiores sonhos dela, que é a moda", destacou.

"Torço para que ela seja muito feliz e continue realizando os sonhos dela. Ela é uma pessoa que hoje não quero mais perto da minha vida, mas tem todo o meu respeito", declarou.