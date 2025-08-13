Reprodução Zé Vaqueiro reage a fake news sobre traição e anuncia ação judicial

O cantor Zé Vaqueiro, de 26 anos, se manifestou nesta quarta-feira (13) contra uma fake news envolvendo a esposa, Ingra Soares, de 34 anos. Nos últimos dias, vídeos no TikTok divulgaram a falsa informação de que a influenciadora teria traído o artista. A declaração foi feita nas redes sociais, com promessa de medidas judiciais.

Primeiro, Zé escreveu um comentário direto contra os criadores do conteúdo falso. “ Quem fez esse vídeo e está tentando, de alguma forma, fazer minha esposa passar por essa vergonha, não vai conseguir. E espero que você tenha essa mesma coragem no jurídico ”, disse.

O artista compartilhou na sequência o texto preparado pela assessoria. O documento informou que todos os perfis que divulgaram o boato serão acionados e que a remoção das postagens já foi solicitada às plataformas.

“ Chega ser constrangedor vir a público para combater a inconsequência de uma fake news. Felizmente, Zé Vaqueiro e Ingra formam um casal cheio de verdade e respeito, o que deu a eles uma família sólida e estruturada. A confiança que um tem pelo outro não seria colocada a prova por uma loucura plantada nas redes sociais ”, diz a nota.

O comunicado também criticou a repercussão irresponsável de boatos. “ Por fim, segue o pedido para que a responsabilidade se sobreponha ao click. A única maneira de combatermos a fake news é não transformá-la em notícia, não dar notoriedade, não dar importância e nunca potencializar ”, destaca.

A assessoria alertou sobre os danos que informações falsas podem causar. “ Aos poucos a humanidade tem conseguido mudanças importantes em compartimentos ruins. A fake news pode destruir vidas, família, e vai muito além do que podemos imaginar. Que seja este mais um alerta! ”, conclui.

Casados desde 2021, Zé e Ingra têm dois filhos: Daniel, 5 anos, e Arthur, que morreu em julho de 2024, aos 11 meses, em decorrência de uma malformação congênita.