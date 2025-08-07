Reprodução Instagram @dudasantossd Duda Santos como Beatriz em "Garota do Momento"

O Brasil foi notado pela Seoul International Drama Awards, premiação da Coreia do Sul responsável por elencar as melhores produções televisivas internacionais. "Garota do Momento" e Duda Santos, intérprete da protagonista Beatriz, foram indicadas.



Escrita por Alessandra Poggi e com direção de Natália Grimberg, a novela concorre na categoria Melhor Novela/ Série. Já Duda está na disputa pelo título de Melhor Atriz. A premiação deve ocorrer em meados de outubro deste ano.





"Ser indicada ao Seoul Drama Awards como Melhor Atriz já é surreal — agora, saber que 'Garota do Momento' cruzou oceanos e tocou pessoas do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, é algo que eu nem consigo colocar em palavras", diz Santos.

"'Garota do Momento' foi e é uma virada de chave na minha vida. Uma história que nos atravessa, que fala sobre visibilidade, escolhas, silêncios e força — especialmente a força de quem muitas vezes é subestimada. Viver essa personagem me transformou e me fez olhar o mundo com outros olhos. Dividir essa jornada com uma equipe tão apaixonada e dedicada foi um privilégio gigante", acrescentou ela sobre a mocinha Beatriz.

A escritora e a diretora da obra também celebraram o reconhecimento internacional. "Já que é pra sonhar, vamos sonhar alto, sonhar longe, com o outro lado do planeta! Que orgulho e que felicidade essa indicação ao Seoul International Drama Awards! Viva 'Garota do Momento' e viva Duda Santos", escreveram Alessandra Poggi e Natália Grimberg.

Relembre

A novela era ambientada na década de 1950 e girava em torno de Beatriz (Duda Santos). A mocinha pensava ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), quando, na verdade, a personagem tinha sido vítima de um acidente que a deixou sem memória.

Além disso, caiu em uma trama de mentiras montada pelos vilões Juliano e Maristela, interpretados por Fabio Assunção e Lilia Cabral. A narrativa terminou em junho de 2025, sendo substituída por "Êta Mundo Melhor", de Mauro Wilson e Walcyr Carrasco.