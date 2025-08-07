Duda Santos como Beatriz em
O Brasil foi notado pela  Seoul International Drama Awards, premiação da Coreia do Sul responsável por elencar as melhores produções televisivas internacionais.  "Garota do Momento"Duda Santos, intérprete da protagonista Beatriz, foram indicadas.

Escrita por Alessandra Poggi e com direção de Natália Grimberg, a novela concorre na categoria Melhor Novela/ Série. Já Duda está na disputa pelo título de Melhor Atriz. A premiação deve ocorrer em meados de outubro deste ano.


"Ser indicada ao Seoul Drama Awards como Melhor Atriz já é surreal — agora, saber que 'Garota do Momento' cruzou oceanos e tocou pessoas do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, é algo que eu nem consigo colocar em palavras", diz Santos.

"'Garota do Momento' foi e é uma virada de chave na minha vida. Uma história que nos atravessa, que fala sobre visibilidade, escolhas, silêncios e força — especialmente a força de quem muitas vezes é subestimada. Viver essa personagem me transformou e me fez olhar o mundo com outros olhos. Dividir essa jornada com uma equipe tão apaixonada e dedicada foi um privilégio gigante", acrescentou ela sobre a mocinha Beatriz.

A escritora e a diretora da obra também celebraram o reconhecimento internacional. "Já que é pra sonhar, vamos sonhar alto, sonhar longe, com o outro lado do planeta! Que orgulho e que felicidade essa indicação ao Seoul International Drama Awards! Viva 'Garota do Momento' e viva Duda Santos", escreveram Alessandra Poggi e Natália Grimberg.

A novela era ambientada na década de 1950 e girava em torno de  Beatriz (Duda Santos). A mocinha pensava ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), quando, na verdade, a personagem tinha sido vítima de um acidente que a deixou sem memória. 

Além disso, caiu em uma trama de mentiras montada pelos vilões Juliano e Maristela, interpretados por Fabio Assunção e Lilia Cabral. A narrativa terminou em junho de 2025, sendo substituída por  "Êta Mundo Melhor", de Mauro Wilson e Walcyr Carrasco.

