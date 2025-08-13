Instagram/Reprodução Maisa Silva rouba a cena com look de decote nas costas

Maisa Silva chamou a atenção de seus seguidores nesta quarta-feira (13) ao publicar um vídeo no Instagram exibindo um visual totalmente preto.

Na legenda, a artista brincou com o público: “Amiga, não sei quem te traumatizou, mas é claro que eu posso te emprestar meus looks”.

A atriz e apresentadora optou por um look que mescla elegância e estilo, composto por top de bolinhas com decote nas costas, saia preta e sandálias de plataforma.

A publicação rapidamente atraiu comentários. “ Que espetáculo de mulher”, escreveu um fã. “O look é só um detalhe, né?”, disse outra seguidora. “Você é tão fofa”, acrescentou uma terceira admiradora.

Despedida das telinhas

Em junho deste ano, Maisa se despediu de "Garota do Momento", primeira novela dela na TV Globo. Antes disso, a artista se destacou no SBT, onde viveu personagens em tramas infantojuvenis, como a Valéria, de "Carrossel", e Juju Almeida, de "Carinha de Anjo".

Na narrativa exibida na Rede Globo, a atriz interpretou a vilã Bia Alencar. Sucesso de crítica e público, o folhetim foi indicado, na última quarta-feira (6), ao Seoul International Drama Awards, premiação da Coreia do Sul responsável por elencar as melhores produções televisivas internacionais.

Duda Santos concorre na categoria Melhor Atriz pelo desempenho como a protagonista Beatriz Dourado. Já "Garota do Momento" pode levar o título de Melhor Novela/ Série.