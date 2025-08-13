Reprodução/Instagram Hytalo Santos.

A Justiça da Paraíba ordenou a apreensão de aparelhos celulares e computadores do influenciador Hytalo Santos, para que passem por uma perícia.

A decisão, assinada pelo juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de João Pessoa, Adhailton Lacet Correia Porto, foi divulgada nesta quarta-feira (13) e confirmada pelo Portal iG.

O mandado inclui outros aparelhos digitais, como câmeras, HDs e pen drives, utilizados pelo influenciador para gravar, editar e divulgar conteúdos. Todo o material deverá ser enviado à polícia para análise pericial e extração de dados.

Segundo o Tribunal de Justiça da Paraíba, Adhailton Lacet enviou o caso ao Núcleo de Apoio da Equipe Multidisciplinar (Napem) para que seja feito um estudo psicossocial com os adolescentes envolvidos. O objetivo é avaliar se há necessidade de aplicar outras medidas protetivas e realizar a escuta especializada dos jovens.





“ O presente caso exige uma intervenção judicial urgente e enérgica, em nome da proteção integral de crianças e adolescentes, princípio basilar do nosso ordenamento jurídico, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).”

Segundo o juiz, as medidas são urgentes para acabar com a situação de risco e vulnerabilidade dos adolescentes. “ Não é aceitável que a busca por engajamento e lucro fique acima da dignidade e da integridade física, mental e moral deles” , afirmou Lacet.

O Portal iG procurou a equipe de Hytalo Santos, mas, até o momento da publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Na mira da Justiça

Segundo a promotora de Bayeux, Ana Maria França, Hytalo Santos está sendo investigado desde o final do ano passado, após vizinhos do condomínio onde ele morava denunciarem condutas irregulares com os menores que viviam com ele.

Nas denúncias, foram relatadas a presença de bebidas alcoólicas e cenas de conotação sensual durante as gravações do grupo.

Na última terça-feira (12), a Justiça da Paraíba determinou a suspensão de todos os perfis nas redes sociais do influenciador, além do afastamento imediato dos menores que vivem com ele e o bloqueio da monetização de seus conteúdos.