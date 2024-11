Reprodução O influencer afirma que Camila Loures teve ciúmes de Virginia Fonseca

O influenciador digital Lucas Guedez quebrou o silêncio e revelou o motivo do fim da amizade com a também influencer Camila Loures. O comediante deu a entender que o relacionamento entre os dois teria estremecido após a chegada de Virgínia Fonseca.



Durante o Sabadou com Virgínia do último sábado (23), o influencer disse: "Acho que a Camila loures, deu uma afastadinha assim... Acho que foi só essa pessoa que deu uma afastada só, porque elas [Virginia e Camila] era muito amigas”. Então, a jornalista Fernanda Gentil, que era convidada da atração, questionou: "Ela ficou com ciúmes?". Lucas então se esquivou da resposta e disse: "Não sei o que aconteceu”.

Após esse momento, Fernanda continuou os questionamentos sobre o término da amizade. Ela perguntou à Virgínia se ela sentia falta de alguém que tenha se afastado. A loira então responde que sente falta de Camila e lamentou o distanciamento.

“Uma pessoa que sinto falta mesmo é da Camila, porque ela é super divertida, super engraçada, ela e a família dela”, revelou.