Reprodução Youtube/ Instagram Álvaro comenta briga de Gkay, Lucas Guedez e Rafa Uccman

O influenciador Álvaro resolveu romper o silêncio sobre um assunto trazido com frequência nas redes sociais: o afastamento entre Gessica Kayane, Lucas Guedez e Rafa Uccman. Os criadores de conteúdo digital eram amigos próximos, mas deixaram de ser vistos publicamente, o que gerou especulação entre os internautas acerca de uma suposta briga.







Durante participação no "De Frente com a Blogueirinha", exibido no YouTube, na última segunda-feira (9), ele abriu o jogo e confirmou que houve uma "briga" entre os três. O humorista ainda afirmou que tentou apaziguar a situação e fazer com que eles se reconciliassem.





"Teve briga por um motivo que acho que não deveria que ter sido, mas aconteceu e eu respeito. Entendo os dois lados", iniciou. Álvaro ainda enfatizou que Gkay mudou muito em um período no qual foi cancelada nas redes sociais.





"Eles não fizeram na internet, mas atrás fizeram muito. Se for botar na balança, fizeram até mais coisa que eu, porque eu estava longe", argumentou Álvaro, insinuando que Lucas e Rafa ajudaram a organizadora da "Farofa", na época do cancelamento.





"A Gkay mudou muito, ela é uma pessoa difícil, a gente sabe, mas ela mudou muito. Ela começou a namorar depois do que aconteceu, ela se transformou, está outra pessoa de ser humano", continuou.

Fofocas?

Como continua sendo amigo tanto de Gkay quanto de Lucas Guedes e Rafa Uccman, Álvaro diz que prefere se afastar quando os amigos fazem comentários uns sobre os outros.





"Não que eu ficasse jogando fofoca de um para o outro, porque não faço isso. Quando a Gkay começava a falar, eu saía de perto. Eu não participava. Quando os meninos iam falar, não participava. É assim até hoje, faço a songa-monga. Já fiz de tudo para resolver. São três adultos e com o tempo vão ver a burrada que estão fazendo", finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.