Reprodução Instagram @Virginia Virginia ganha buquê em Dubai

Virginia Fonseca, de 26 anos, usou as redes sociais no sábado (2) para compartilhar um presente inusitado que ganhou de um rapaz em Dubai, nos Emirados Árabes. Trata-se de um buquê de 500 rosas-vermelhas.



O presente levantou especulações entre os fãs da influenciadora, principalmente após o divórcio de Zé Felipe. Não demorou para que os internautas argumentassem que a contratada do SBT estivesse engatando um novo romance.





"Não consigo acreditar nisso. Será mesmo que ela está namorando outro?", indagou um internauta no Instagram. "Esse moço está empenhadíssimo em conquistar o coração da Virginia", opinou uma segunda. "Parem com isso de especular, até parece que só namorado pode dar buquê", discordou uma terceira.

Virginia, contudo, não se manifestou publicamente sobre os comentários feitos na web. O buquê ganhado por ela pode ser arrematado na loja Maison Des Fleurs e é avaliado em aproximadamente R$ 18 mil, conforme consta no e-commerce da empresa.

A influenciadora não está sozinha em Dubai. Pelo contrário, ela decidiu fazer a expedição internacional acompanhada de amigos e familiares. Lucas Guedez, que trabalha com a loira no SBT, é uma das figuras que marcou presença na viagem.

Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo também estão nos Emirados Arábes na companhia da matriarca. Os três filhos são frutos da antiga relação entre a apresentadora e o cantor e compositor Zé Felipe, filho de Leonardo e Poliana Rocha.

Relembre

No dia 27 de maio, Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, vieram a público anunciar que estavam colocando um fim no relacionamento. O ex-casal não detalhou o motivo da separação. No entanto, descartaram que o rompimento fosse uma estratégia de marketing ou que tivessem brigado ou que o rompimento era uma estratégia de marketing temporária.

Eles destacaram que seguiriam sendo amigos e mantendo uma convivência harmoniosa, principalmente pelos três filhos. "Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", disseram à época.