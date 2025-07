Instagram/Reprodução Gilberto Gil se despede de Preta Gil em cerimônia no Rio

Gilberto Gil se despediu da filha, Preta Gil, em uma cerimônia reservada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (25). A cerimônia foi aberta ao público durante toda a manhã, mas foi encerrada temporariamente para receber o cantor e familiares mais próximos.

Acompanhado da esposa, Flora Gil, da ex-mulher Sandra Gadelha, e da filha Bela Gil, o músico chegou ao local por volta das 13h40, pouco depois do encerramento da visitação pública.

Com o local já fechado ao público, a família pôde se reunir em um momento mais íntimo. Gilberto Gil prestou sua última homenagem com um beijo carinhoso na testa da filha.

O corpo da cantora deixou o Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, sob aplausos dos fãs que estavam no local para um último adeus à cantora.

Carlinhos Brown e o filho da artista, Francisco Gil carregaram o caixão até uma viatura do Corpo de Bombeiros que seguirá em cortejo que passará nas ruas do Centro da cidade, transitando também pelo circuito de megablocos de carnaval que, nesta semana, foi batizado com o nome da artista, como forma de homenagem póstuma, conforme informou o Eduardo Paes (PSD-RJ), prefeito do RJ.

Os trechos contemplados pela procissão fúnebre são: vias do Centro e da Zona Portuária, Rua Araújo Porto Alegre, Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua Primeiro de Março, Avenida Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho, Viaduto do Gasômetro, Avenida Brasil e a Rua Monsenhor Manuel Gomes.

Preta Gil morreu aos 50 anos no último domingo (20), em Nova York, onde fazia um tratamento experimental contra o câncer de intestino, diagnosticado em janeiro de 2023. O velório aberto ao público atendeu a um desejo da própria cantora.