Reprodução X, antigo Twitter/ Instagram Caetano Veloso homenageia Gilberto e Preta Gil

Caetano Veloso, de 82 anos, resolveu prestar uma homenagem dupla para Preta Gil e Gilberto Gil. O momento ocorreu durante um show realizado por ele no Festival de Inverno, que aconteceu no domingo (3), no Rio de Janeiro.

Assista:

Pensando em @pretagil! @gilbertogil, no funeral de Preta cantou uma canção que eu vou cantar aqui e que uma canção que nenhum de nós gravou, mas que é uma expressão íntima de nossa vida em família. pic.twitter.com/dlRPCcM64H — Caetano Veloso (@caetanoveloso) August 4, 2025

O cantor tinha uma ligação de longa data com a Preta, que morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em meio ao tratamento contra câncer colorretal. Isso porque, além de padrinho, ele era tio da apresentadora, atriz, cantora e empresária.





Na apresentação que fez no Rio, Veloso interpretou a música "Cantiga de Ninar Moreno", uma das mais lembradas da carreira de Gilberto Gil. A seleção da canção foi uma forma de homenagear o legado não só do músico, como também da filha dele.

“Pensando em Preta Gil! Gilberto Gil, no funeral de Preta, cantou uma canção que eu vou cantar aqui e que uma canção que nenhum de nós gravamos, mas que é uma expressão íntima de nossa vida em família”, escreveu o musicista no X, antigo Twitter.

Relembre

No dia 20 de julho, data em que Preta Gil faleceu, Caetano usou as redes sociais para se despedir da sobrinha e afilhada. "Pretinha se foi aos 50. Choro desde que soube. Ela era uma das pessoas mais queridas para mim, desde criancinha. Veio muito em minha cabeça a minicanção de Gil sobre Moreno e ela (que eram primos carnais). Muito difícil aguentar. Penso em Gil. Penso em todos. Nem consigo dizer o que sinto", disse na ocasião.

Saiba mais

Preta Gil havia se mudado para os Estados Unidos na esperança de um tratamento experimental. A artista foi velada no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (25).

Histórico da doença

Em dezembro de 2023, Preta compartilhou a notícia de que o câncer havia entrado em remissão. Já em janeiro de 2024, a doença havia retornado em quatro áreas: dois gânglios linfáticos, o peritônio e o ureter.