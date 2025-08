Reprodução Instagram @loracarola Preta Gil e Carolina Dieckmmann

Carolina Dieckmmann, de 46 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (4) para contar aos fãs sobre como tem lidado com o luto. Desde o dia 20 de julho, a atriz tem lidado com a perda da melhor amiga, a cantora e compositora Preta Gil, que morreu aos 50 anos.



Ela ainda fez comparações com o período em que a mãe, Maíra Dieckmmann, faleceu. " Eu perdi a minha mãe seis anos atrás e meio que entendi a minha maneira de processar o luto, muito através dessa perda. Para mim é uma coisa totalmente irregular", começou.

"Ele [o luto] não é reto, nem crescente, nem decrescente, cada dia melhor, cada dia pior. Ele é como uma onda: tem dia que você tá numa onda de não acreditar, que você entra em negação, e aí você consegue passar melhor por aquele dia", prosseguiu.





"Tem dia que você já acorda chorando, com uma dor, com uma angústia, com um peso no peito. Tem dia que você acha que acordou bem e ele fica ruim, tem dia que você acha que acordou ruim e ele fica bom", acrescentou a intérprete de Leila em "Vale Tudo".

Momentos finais

Dieckmmann ainda refletiu sobre ter viajado para os EUA e ficar com Preta nos últimos momentos de vida dela. Segundo ela, esse encontro faz com que a dor dela, de certa forma, se acalme. Preta Gil morreu no dia 20 de julho, em meio ao tratamento contra câncer colorretal.

"O meu coraçãozinho, por incrível que pareça, continua muito em paz. Essa coisa de eu ter ido ficar com ela, de eu ter dito tanto 'eu te amo', de eu ter feito massagem, de eu ter ficado com a mão dada assim, sabe, em todos os momentos. Isso é uma coisa que não alivia a dor, mas acalma a dor, coloca a dor. É como se a minha dor estivesse num colo. E esse colo foi preparado por esse amor", afirmou.

"Olha, realmente a Pretinha me teve nessa vida, mas eu também tive a melhor amiga do mundo. A Preta, a melhor amiga que uma pessoa pode ter. Então, eu acho que é isso. Eu aprendi muito com ela: a ser essa amiga", concluiu.