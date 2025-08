Reprodução Instagram - 1.8.2025 Flor Gil e Francisco Gil tatuam nome de Preta

As homenagens póstumas para Preta Gil, que morreu no último dia 20, aos 50 anos, não terminaram. O filho único da artista, Francisco Gil, e a sobrinha, Flor Gil, decidiram eternizar o nome da artista na própria pele.



"Típico de mainha. Agora foi nossa vez", escreveu ele no Instagram, em uma publicação na qual anunciava a tatuagem feita como forma de homenagear a matriarca. "Um amor que vai além do céu, por ela", completou Flora.





Francisco e Flora tatuaram Preta Gil na mão. Ambos eram muito próximos da atriz, cantora, empresária e apresentadora. Preta era adepta de tatuagens e tinha o nome do filho, da neta, Sol de Maria, e da mãe, Drão, tatuados em si própria.

Velório

A artista foi velada no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (25), em uma cerimônia aberta aos fãs. Depois disso, o corpo dela foi cremado em uma cerimônia intimista. Esta foi restrita aos familiares e amigos próximos.

Homenagens

Além da família, Preta recebeu inúmeras mensagens dos vários amigos que colecionou no meio artístico. Carolina Dieckmmann, Caio Blat, Luciano Huck, Gominho, Angelica, Ivete Sangalo, Regina Casé e Ana Maria Braga são alguns deles.

A filha de Gilberto Gil também foi homenageada pela Rede Globo. No dia 21 do mês passado, uma abertura especial com a voz da cantora foi exibida em "Vale Tudo". Ela era afilhada de Gal Costa (1945-2022), que dá voz ao hit "Brasil" diariamente na novela das nove.

Relembre

Em dezembro de 2023, Preta compartilhou a notícia de que o câncer havia entrado em remissão. No entanto, já em janeiro de 2024, ela revelou que a doença havia retornado. A recidiva atingiu quatro áreas: dois gânglios linfáticos, o peritônio e o ureter. Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, em Nova York, aos 50 anos.