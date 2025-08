Reprodução Rod Stewart sofre críticas por tributo com IA a Ozzy Osbourne

Rod Stewart, de 80 anos, enfrenta críticas após exibir em show nos Estados Unidos um tributo a Ozzy Osbourne usando inteligência artificial. O cantor dedicou a música “ Forever Young ” ao ex-vocalista do Black Sabbath, que morreu em 22 de julho, aos 76 anos. As imagens mostraram Osbourne tirando selfies no céu com outros artistas falecidos.

O vídeo viralizou nas redes sociais e foi exibido durante a apresentação no Ameris Bank Amphitheatre, em Alpharetta, Geórgia, na última sexta-feira (1). O material gerado por IA mostra Ozzy ao lado de lendas como Prince, Tina Turner, Bob Marley, Tupac Shakur, Michael Jackson, Whitney Houston, Freddie Mercury e Amy Winehouse.

A sequência já ultrapassou três milhões de visualizações no X (antigo Twitter) e dividiu opiniões. Parte dos internautas classificou o conteúdo como “ desrespeitoso ”. “ Essa é a merda mais louca e desrespeitosa que já vi na minha VIDA!!! ”, escreveu um usuário. Outro afirmou: “ Eu já vi alguns visuais de IA de merda em shows, mas esse é um nível baixo .”

Em contrapartida, fãs defenderam Stewart e viram a homenagem como positiva. “ Por que diabos isso é desrespeitoso??? Encontrar todas aquelas estrelas no céu é um desejo bom!!! Parem de ser tão sensíveis !!!”, argumentou uma seguidora. Outro completou: “ Acho isso ótimo!! Não vejo NENHUM desrespeito... apenas pessoas que já faleceram e estão se divertindo novamente. ”

Segundo o TMZ , Mopreme Shakur, irmão de Tupac, declarou não ter objeções. “T enho quase certeza de que todos nós amamos Rod Stewart. Não tenho certeza sobre a legalidade disso, mas não tenho problema com ele homenageando os grandes. Pessoalmente, estou tranquilo com isso ”, disse.