Reprodução Instagram @michellemelooficial Michelle Melo

Michelle Melo passou por um susto na última segunda-feira (4), quando sofreu uma tentativa de assalto em Recife, no Pernambuco. A cantora de brega veio a público expor a situação e fazer um alerta aos espectadores que a acompanham na web.



Segundo ela, os assaltantes tentavam quebrar o vidro do carro em que ela estava. A abordagem não foi concluída, pois ela simulou um desmaio. "Conseguiram [assaltar] não. Na hora, eu fingi que tinha desmaiado. Ainda bateram, bateram, bateram... Não sei como não quebraram o vidro", disse.





"Foram duas pessoas, uma na frente do carro, com uma arma, e uma mulher batendo aqui do lado do vidro", acrescentou a musicista, por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 343 mil seguidores.

O caso ocorreu em um semáforo localizado na Avenida Sul, situada na Zona Sul do Recife, por volta das 19h. A artista resolveu expor a situação para alertar os seguidores que também passariam pelo trecho nesta mesma faixa horária.

Na ocasião, Michelle estava se deslocando para uma apresentação em São Lourenço da Mata. Mesmo com a tentativa de assalto, ela manteve o show e se apresentou às 21h30, conforme previsto.

Quem é?

Michelle Melo é uma das principais vozes femininas do gênero brega em Pernambuco. As madeixas longas e loiras fizeram com que ela fosse apelidada como "Madonna do Brega". A recifense coleciona canções como "Lua de Mel" e "Baby Doll".