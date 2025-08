Reprodução/Internet SBT estreia Aqui Agora com Geraldo Luís e cresce em audiência

O SBT estreou nesta segunda-feira (4) a nova versão do Aqui Agora com surpresa e crescimento de audiência. O canal escalou Geraldo Luís como âncora principal do telejornal, em decisão tomada de última hora e mantida em sigilo até instantes antes da edição ir ao ar.

A estratégia deu resultado: o noticiário registrou aumento de 32% no ibope da faixa, em comparação com a última edição do Tá na Hora. Segundo dados obtidos pela coluna com fontes do mercado, o Aqui Agora marcou média de 2,77 pontos, com pico de 3,34 e share de 4,42%.

Na mesma faixa, a Globo liderou com 22,47 pontos, seguida pela Record com 7,56. A Band, principal concorrente direta do SBT no horário, fechou com 2,95 pontos. Na sequência vieram Gazeta (0,64), TV Aparecida (0,41), TV Cultura (0,40) e RedeTV! (0,27).

Geraldo Luís volta para a televisão



O retorno de Geraldo Luís à televisão aconteceu cinco meses após sua saída da RedeTV!. A proposta para comandar o Aqui Agora partiu de Rinaldi Faria, novo executivo do SBT, e foi feita apenas na noite de domingo (3), enquanto o apresentador ainda estava fora de São Paulo.

A escolha do apresentador foi mantida em segredo e surpreendeu até mesmo os profissionais do canal. Inicialmente escalados para dividir a apresentação do Aqui Agora, Daniele Brandi e Marco Pagetti foram avisados da mudança pouco antes da estreia.