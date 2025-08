Reprodução: GloboNews Daniela Lima é demitida da GloboNews

Após a saída de Daniela Lima da GloboNews , alguns nomes começaram a ser cogitados para ocupar a vaga da apresentadora. Um deles é o do jornalista Rafael Colombo, visto como um dos favoritos para assumir a atração. O que mais chamou a atenção foi a "reformulação" que incluiu as saídas de Eliane Cantanhêde e Mauro Paulino. Até o momento, a emissora ainda não definiu quem assumirá o Conexão GloboNews.

O nome de Rafael é bem quisto e bem avaliado nos bastidores do canal. Ele é considerado um profissional competente e com experiência para comandar as manhãs da emissora de notícias - especialmente por sua capacidade de lidar com os principais fatos logo no início do dia.





A demissão de Daniela pegou os telespectadores de surpresa.

“Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, ávida pelos próximos desafios. Viva o novo!" , escreveu ela em suas redes sociais.

A jornalista também deixou uma mensagem de gratidão aos colegas do canal:

“Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar para a vida, o meu muito obrigada e até breve" , disse.

Daniela iniciou sua carreira na imprensa escrita e, logo depois, migrou para a televisão, estreando no programa Roda Viva, da TV Cultura. Em seguida, foi contratada pela CNN Brasil, onde comandou o CNN 360º até junho de 2023.

Alguns colegas de profissão de Daniela Lima, expressaram que sentirão saudades da jornalista, além de desejar sucesso em sua nova fase na carreira.

"Querida, eu vou ficar com saudade. Essa é a verdade" , contou Miriam Leitão. "Dani, minha amiga, minha irmã, uma das pessoas mais incríveis com quem trabalhei, desejo sucesso na sua carreira" , comentou o apresentador Reinaldo Gottino.

Ela pediu demissão e foi para a GloboNews com o objetivo de assumir o Conexão GloboNews. As informações da vinda do Rafael Colombo para a atração deixada por Daniela são do colunista Flávio Ricco.

Daniela Lima e a demissão

A Globo, em nota, afirmou que a saída da jornalista faz parte das reformulações que afetaram Mauro Paulino e Eliane Cantanhêde.

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo” , disse parte do comunicado.