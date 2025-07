Instagram/Reprodução Velório de Preta Gil acontecerá na sexta-feira (25)

As Obras Sociais Irmã Dulce(OSID) confirmaram a realização da missa do sétimo dia de Preta Gil no próximo sábado (26), às 16h, em Salvador. A celebração será no Santuário Santa Dulce dos Pobres, localizado na Cidade Baixa, será uma despedida simbólica da artista, que faleceu no domingo (20) em decorrência de um câncer.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (23) pelo perfil oficial da instituição no Instagram. A cerimônia será aberta ao público e deve reunir familiares , amigos, fãs e admiradores da trajetória artística e pessoal de Preta.

" Com fé, carinho e saudade realizaremos uma Missa de Sétimo Dia em memória de Preta Gil, embaixadora das Obras Sociais Irmã Dulce e grande devota de Santa Dulce dos Pobres, que será celebrada no próximo sábado, 26 de julho, às 16h, no Santuário Santa Dulce dos Pobres ", diz o comunicado da OSID.

A organização também prestou homenagem à cantora com palavras de afeto. " Neste momento de oração, nos unimos para lembrar com afeto de sua presença entre nós e pedir a Deus que a acolha em Sua infinita misericórdia ", destacou a publicação.

Filha de Gilberto Gil, Preta cultivava fortes vínculos com Salvador, cidade natal do pai. A artista viveu diversos momentos importantes na capital baiana e costumava expressar publicamente seu carinho pela região e por suas tradições culturais e religiosas.

Preta Gil enfrentava um câncer no intestino desde 2023 e, ao longo do tratamento, compartilhou detalhes do processo com os seguidores.