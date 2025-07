Instagram Francisco Gil quebra silêncio e comenta morte de Preta Gil

Francisco Gil, único filho de Preta Gil, se pronunciou pela primeira vez sobre a morte da cantora. Preta morreu no domingo (20), aos 50 anos, após complicações de um câncer no intestino diagnosticado em 2023. A despedida comoveu artistas e fãs, que se uniram em homenagens nas redes sociais.

A declaração foi publicada nesta terça-feira (22) em uma postagem no Instagram. No texto, Francisco, também conhecido como Fran, compartilhou detalhes da última noite ao lado da mãe.

“ Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. Você segurava minha mão com força… e eu sem entender de onde você tava tirando aquela força ”, escreveu.

O músico falou sobre a força de Preta Gil e o quanto ela se movia pelo amor. “ O motor da sua vida sempre foi amar e amar sempre foi o seu maior dom. O amor sempre foi ação pra você… nunca se estagnou. Você foi implacável amando. ”

Francisco também destacou a luta da mãe para viver. Ele citou a neta Sol de Maria como uma das motivações de Preta durante o tratamento. “ Sua força vinha da vontade de viver, de ver a Sol crescer e vinha da gente que estava lutando junto com você. ”

“Minha melhor amiga”, diz Francisco sobre Preta

No texto, Francisco chamou a mãe de “ minha melhor amiga ” e se declarou. “ Você foi — e será sempre — tão amada, mãe. Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você. ”

O cantor afirmou que acompanhou toda a batalha contra o câncer. “ Eu tava com muito medo… mas determinado a encarar tudo com você. E a gente encarou, mesmo com você tentando me poupar. ”

O texto também relata o momento da despedida. “ Eu me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse… claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso pra poder partir. Você sorriu, e eu nunca vou esquecer desse sorriso. ”

Francisco publicou fotos ao lado da mãe nos últimos dias de vida. As imagens mostram os momentos de carinho entre ela e a neta Sol, de 8 anos.

Em outro trecho, o cantor mencionou a coragem de Preta diante da morte. “ Seu olhar também tinha a curiosidade de sempre… e muita coragem pra encarar o que estivesse por vir. ”





Na última publicação antes da morte de Preta, feita no Dia das Mães, Francisco já havia feito um texto comovente. “ Você é uma força da natureza e o nosso amor é a resposta pra todo o sentido que a gente tenta encontrar nessa vida ”, escreveu.

Francisco é filho de Preta Gil com o ator Otávio Muller. Assim como a mãe, seguiu carreira artística e integra o trio Gilsons ao lado de primos. O grupo é conhecido por músicas como Várias Queixas e Céu Rosé.